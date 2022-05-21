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11:26 (мск), источник: Sport24

Капризов рассказал, как планирует провести отпуск в России

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов рассказал, чем займется после вылета команды из Кубка Стэнли.

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Источник: Reuters

«Баня — это одно из первых, что я сделаю, когда окажусь в России. Русская баня — настоящая баня, не финская сауна. В отпуске буду жить обычной жизнью, отдыхать дома с друзьями и семьей, в футбол поиграю, может, немного поезжу по России. Ничего лишнего», — приводит слова Капризова The Athletic.

Он также добавил, что хочет увидеться с родителями и братом.

Напомним, в первом раунде Кубка Стэнли «Миннесота» проиграла «Сент-Луис Блюз» (2−4 в серии). Капризов принял участие во всех 6 матчах, набрав 8 (7+1) очков.

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