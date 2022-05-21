Капризов рассказал, как планирует провести отпуск в России

«Баня — это одно из первых, что я сделаю, когда окажусь в России. Русская баня — настоящая баня, не финская сауна. В отпуске буду жить обычной жизнью, отдыхать дома с друзьями и семьей, в футбол поиграю, может, немного поезжу по России. Ничего лишнего», — приводит слова Капризова The Athletic.