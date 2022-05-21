«Рейнджеры» разочаровались в Панарине? Русский бомбардир снова был невидимкой и не помог команде

0 голов, 0 передач, 5 бросков в створ, показатель полезности «-3» — такова статистика лидера «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина по итогам двух матчей серии второго раунда против «Каролины». Эффективность российского таланта в нынешнем плей-офф вызывает серьезную обеспокоенность и у болельщиков «Синерубашечников», и у руководства, так что перед вторым матчем самому Артемию пришлось держать ответ.

«Я стараюсь сильно не рисковать, играю как обычно. Это не очень приятное ощущение, но иногда приходится так поступать. Все зависит от ситуации в игре. Я хотел бы сделать какую-нибудь глупость на синей линии, но не могу», — сказал Панарин, который, как известно, лучше всего себя чувствует в роли свободного художника.

В плей-офф с чистым творчеством действительно туговато. План на игру у «Рейнджерс» — максимально консервативен, поскольку иметь дело приходится с колючей «Каролиной», которая зарабатывает на жизнь тем, что заставляет соперников ошибаться. «Рейнджеры» эффективно противостояли форчекингу в двух первых периодах стартового матча серии, но проиграли в овертайме.

«Когда чаще играешь с шайбой, это приносит больше удовольствия. Но мне 30 лет, и я уже понимаю, что иногда приходится потерпеть», — сказал Панарин, который лидировал в команде по такому сомнительному показателю, как потери.

«Я надеюсь, что Артемий будет больше владеть шайбой, но не забывайте, что против него играет грамотная команда, которая изо всех сил пытается его остановить. Поменять сочетания в тройках? Я много думаю об этом. Есть риск, что если начать двигать все вверх-вниз, то испортишь кое-что хорошее», — сказал главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан.

В итоге, второй матч серии снова стал гимном «Каролины», которая грамотно реализовала чужие ошибки. Победный гол снова забил защитник: в первом матче это был Ян Коул, во втором — бывший «Рейнджер» Брендан Смит. Он сделал это при игре в меньшинстве, завершив контратаку, начатую Себастьяном Ахо. К Ахо шайба попала от Теуво Терявяйнена, который воспользовался потерей все того же Артемия Панарина.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/h7A5S3n29Ss" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Рейнджерс» проиграли обе выездные встречи, и если Галлан всерьез рассчитывает побороться за выход в третий раунд, ему необходимо требовать большего от своих лидеров — Панарина, Зибанеджада, Строума и Крайдера.

«Нам нужно проводить больше времени в зоне атаки», — мрачно сказал Артемий. Осталось только придумать, как это сделать.