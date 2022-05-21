«Эдмонтон» обыграл «Калгари» и сравнял счет в серии плей-офф НХЛ
«Эдмонтон» выиграл со счетом 5:3.
«Эдмонтон» выиграл со счетом 5:3.
ТАСС, 21 мая. «Эдмонтон» в субботу в гостях со счетом 5:3 обыграл «Калгари» во втором матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Данкан Кит (14-я минута), Коннор Макдэвид (24), Эван Бушар (36), Зак Хайман (52), Леон Драйзайтль (53). У «Калгари» отличились Майкл Стоун (4), Бретт Ричи (7), Тайлер Тоффоли (23), российский защитник Никита Задоров не отметился результативными действиями.
Счет в серии до четырех побед стал равным — 1−1. Третья игра пройдет в Эдмонтоне 23 мая (начало — 03:00 мск).
«Калгари» по итогам регулярного чемпионата занял первое место в Тихоокеанском дивизионе. Команда один раз в истории становилась обладателем Кубка Стэнли — в сезоне-1988/89. «Эдмонтон» в Тихоокеанском дивизионе стал вторым, канадский клуб является пятикратным обладателем Кубка Стэнли, последний раз команда становилась победителем плей-офф в 1990 году. Действующим обладателем трофея является «Тампа».