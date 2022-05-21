«Эдмонтон» обыграл «Калгари» и сравнял счет в серии плей-офф НХЛ

ТАСС, 21 мая. «Эдмонтон» в субботу в гостях со счетом 5:3 обыграл «Калгари» во втором матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Данкан Кит (14-я минута), Коннор Макдэвид (24), Эван Бушар (36), Зак Хайман (52), Леон Драйзайтль (53). У «Калгари» отличились Майкл Стоун (4), Бретт Ричи (7), Тайлер Тоффоли (23), российский защитник Никита Задоров не отметился результативными действиями.

Счет в серии до четырех побед стал равным — 1−1. Третья игра пройдет в Эдмонтоне 23 мая (начало — 03:00 мск).

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/p-CpyMQucmI" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.