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10:49 (мск), источник: ТАСС

«Эдмонтон» обыграл «Калгари» и сравнял счет в серии плей-офф НХЛ

«Эдмонтон» выиграл со счетом 5:3.

Эдмонтон
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Источник: Reuters

ТАСС, 21 мая. «Эдмонтон» в субботу в гостях со счетом 5:3 обыграл «Калгари» во втором матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Данкан Кит (14-я минута), Коннор Макдэвид (24), Эван Бушар (36), Зак Хайман (52), Леон Драйзайтль (53). У «Калгари» отличились Майкл Стоун (4), Бретт Ричи (7), Тайлер Тоффоли (23), российский защитник Никита Задоров не отметился результативными действиями.

Счет в серии до четырех побед стал равным — 1−1. Третья игра пройдет в Эдмонтоне 23 мая (начало — 03:00 мск).

Во время загрузки произошла ошибка.

«Калгари» по итогам регулярного чемпионата занял первое место в Тихоокеанском дивизионе. Команда один раз в истории становилась обладателем Кубка Стэнли — в сезоне-1988/89. «Эдмонтон» в Тихоокеанском дивизионе стал вторым, канадский клуб является пятикратным обладателем Кубка Стэнли, последний раз команда становилась победителем плей-офф в 1990 году. Действующим обладателем трофея является «Тампа».

Калгари
3:5
2:1, 1:2, 0:2
Эдмонтон
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