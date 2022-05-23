Четыре очка Кучерова помогли «Тампе» увеличить отрыв в серии плей-офф НХЛ с «Флоридой»

Заброшенными шайбами в составе «Тампы» отметились Кори Перри (13-я минута), Эрик Чернак (23), Стивен Стэмкос (31, 58) и российский нападающий Никита Кучеров (57). У «Флориды» отличился Сэм Райнхарт (17).

Кучеров также отметился тремя результативными передачами, в нынешнем розыгрыше плей-офф он набрал 15 (4 шайбы + 11 передач) очков. Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 34 броска, на счету вратаря «Флориды» Сергея Бобровского 31 отраженный бросок. Защитник «Тампы» Михаил Сергачев и форвард «Флориды» Максим Мамин не отметился результативными действиями.

Счет в серии до четырех побед стал 3−0 в пользу «Тампы». Четвертый матч серии пройдет в Тампе в ночь на 24 мая.

«Флорида» является победителем прошедшего регулярного чемпионата, в первом раунде плей-офф команда в шести матчах обыграла «Вашингтон» (4−2). «Тампа» в регулярном сезоне заняла третье место в таблице Атлантического дивизиона, в первом раунде плей-офф она прошла «Торонто» (4−3).