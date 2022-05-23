Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Эдмонтон
Калгари
Хоккей. НХЛ
22.05
Рейнджерс
Каролина
31
Хоккей. НХЛ
22.05
Тампа-Бэй
Флорида
51
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
22.05
Швейцария
Франция
52
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
22.05
Швеция
Норвегия
71
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
22.05
Казахстан
Германия
45
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
22.05
Великобритания
Латвия
34
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
22.05
Рейнджерс
Каролина
31
22.05
Тампа-Бэй
Флорида
51
22.05
Сент-Луис
Колорадо
25
21.05
Калгари
Эдмонтон
35
21.05
Каролина
Рейнджерс
20
20.05
Колорадо
Сент-Луис
14
20.05
Флорида
Тампа-Бэй
12
19.05
Калгари
Эдмонтон
96
Хоккей. НХЛ. Все результаты
00:00 (мск), источник: ТАСС

Четыре очка Кучерова помогли «Тампе» увеличить отрыв в серии плей-офф НХЛ с «Флоридой»

ТАСС, 22 мая. «Тампа» со счетом 5:1 победила «Флориду» в третьем матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в воскресенье в Тампе.

Тампа-Бэй
ФлоридаНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2022

Заброшенными шайбами в составе «Тампы» отметились Кори Перри (13-я минута), Эрик Чернак (23), Стивен Стэмкос (31, 58) и российский нападающий Никита Кучеров (57). У «Флориды» отличился Сэм Райнхарт (17).

Кучеров также отметился тремя результативными передачами, в нынешнем розыгрыше плей-офф он набрал 15 (4 шайбы + 11 передач) очков. Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 34 броска, на счету вратаря «Флориды» Сергея Бобровского 31 отраженный бросок. Защитник «Тампы» Михаил Сергачев и форвард «Флориды» Максим Мамин не отметился результативными действиями.

Счет в серии до четырех побед стал 3−0 в пользу «Тампы». Четвертый матч серии пройдет в Тампе в ночь на 24 мая.

«Флорида» является победителем прошедшего регулярного чемпионата, в первом раунде плей-офф команда в шести матчах обыграла «Вашингтон» (4−2). «Тампа» в регулярном сезоне заняла третье место в таблице Атлантического дивизиона, в первом раунде плей-офф она прошла «Торонто» (4−3).

«Тампа» является действующим обладателем Кубка Стэнли, всего она выигрывала трофей трижды (2004, 2020, 2021). «Флорида» ни разу не становилась победителем плей-офф НХЛ, она играет во втором раунде впервые с 1996 года.

Тампа-Бэй
5:1
1:1, 2:0, 2:0
Флорида
 Божович о судействе матча со "Спартаком": это победа Безбородова и его коллег на VAR
Мне кажется, что судьи испортили результат боя: Дэйна Уайт поддержал Петра Яна
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь