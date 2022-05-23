Кучеров превзошел Овечкина по набранным очкам в матчах плей-офф НХЛ
Форвард «Тампы Бэй» Никита Кучеров опередил нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина по набранным за карьеру очкам в матчах плей-офф Национальной хоккейной лиги.
Форвард «Тампы Бэй» Никита Кучеров опередил нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина по набранным за карьеру очкам в матчах плей-офф Национальной хоккейной лиги.
В воскресенье «Тампа Бэй» обыграла «Флориду» в третьем матче второго раунда плей-офф НХЛ (5:1) и повела в серии до четырех побед со счетом 3−0. Кучеров отметился заброшенной шайбой и тремя результативными передачами.
В 123 матчах в плей-офф НХЛ Кучеров набрал 142 очка (48 шайб + 94 голевые передачи). 28-летний форвард вышел на 37-е место в списке бомбардиров плей-офф НХЛ за всю историю, потеснив Овечкина (72 шайбы и 69 голевых передач в 147 матчах).
«Вашингтон» Овечкина в текущем розыгрыше плей-офф завершил выступление в первом раунде, уступив «Флориде».
В списке самых результативных россиян в розыгрышах Кубка Стэнли Кучеров вышел на третье место, впереди идут только трижды обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга» Евгений Малкин (180 очков в 177 матчах) и трехкратный обладатель Кубка Стэнли с «Детройтом» Сергей Федоров (176 очков в 183 встречах).