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09:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Кучеров превзошел Овечкина по набранным очкам в матчах плей-офф НХЛ

Форвард «Тампы Бэй» Никита Кучеров опередил нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина по набранным за карьеру очкам в матчах плей-офф Национальной хоккейной лиги.

Тампа-Бэй
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Источник: Reuters

В воскресенье «Тампа Бэй» обыграла «Флориду» в третьем матче второго раунда плей-офф НХЛ (5:1) и повела в серии до четырех побед со счетом 3−0. Кучеров отметился заброшенной шайбой и тремя результативными передачами.

В 123 матчах в плей-офф НХЛ Кучеров набрал 142 очка (48 шайб + 94 голевые передачи). 28-летний форвард вышел на 37-е место в списке бомбардиров плей-офф НХЛ за всю историю, потеснив Овечкина (72 шайбы и 69 голевых передач в 147 матчах).

«Вашингтон» Овечкина в текущем розыгрыше плей-офф завершил выступление в первом раунде, уступив «Флориде».

В списке самых результативных россиян в розыгрышах Кубка Стэнли Кучеров вышел на третье место, впереди идут только трижды обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга» Евгений Малкин (180 очков в 177 матчах) и трехкратный обладатель Кубка Стэнли с «Детройтом» Сергей Федоров (176 очков в 183 встречах).

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