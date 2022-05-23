Кучеров превзошел Овечкина по набранным очкам в матчах плей-офф НХЛ

В воскресенье «Тампа Бэй» обыграла «Флориду» в третьем матче второго раунда плей-офф НХЛ (5:1) и повела в серии до четырех побед со счетом 3−0. Кучеров отметился заброшенной шайбой и тремя результативными передачами.

В 123 матчах в плей-офф НХЛ Кучеров набрал 142 очка (48 шайб + 94 голевые передачи). 28-летний форвард вышел на 37-е место в списке бомбардиров плей-офф НХЛ за всю историю, потеснив Овечкина (72 шайбы и 69 голевых передач в 147 матчах).

«Вашингтон» Овечкина в текущем розыгрыше плей-офф завершил выступление в первом раунде, уступив «Флориде».