Русский гений разрывает лучшую команду Америки! 4 очка Кучерова отправили «Флориду» на грань пропасти

Текущий розыгрыш Кубка Стэнли получается удивительно конкурентным даже по меркам уже приучившей любителей хоккея к различного рода сенсациям НХЛ — в первом раунде болельщики увидели 7 матчей в 5 из 8 серий. Одним из самых интересных стало противостояние «Тампы» и «Торонто», победитель которого определился только в решающем поединке. Казалось, что во втором раунде команду Джона Купера поджидает куда более крепкий зверь — «Пантеры» в этом сезоне стали лучшей командой регулярки и играюче разобрались с «Вашингтоном» в 6 матчах.

И если по игре действительно складывается ощущение, что «Тампа» и «Флорида» имеют равные шансы на выход в финал конференции, то по счету в серии такого и не скажешь — действующий чемпион забрал 2 матча в гостях и вернулся домой с комфортным преимуществом. Один только этот факт мог выбить парней Эндрю Брюнетта из седла, но Никита Кучеров осложнил и без того непростую жизнь «Пантерз» в этой серии: за 4 секунды до окончания второго матча Куч выдал пас-конфетку на Росса Колтона и позволил «Лайтнинг» одержать победу в основное время.

Для психологически неустойчивой команды такой расклад мог бы стать поводом для паники, но «Флорида» по ходу регулярки неоднократно доказывала, что с психологией у нее все в полном порядке. И от реакции обладателя Президентского кубка на эти обстоятельства зависела его судьба в плей-офф: если Кучеров и компания повели бы в серии со счетом 3:0, то у «Пантерз» практически не осталось бы шансов на спасение.

Гости вполне предсказуемо не полетели вперед с первых секунд и не торопились раскрываться. С нынешней «Тампой» любое опрометчивое действие при игре в обороне чревато пропущенной шайбой, и игроки «Флориды» были знакомы с этим фактом получше многих.

Разумеется, особое внимание было приковано к главной звезде «Лайтнинг» — Никите Кучерову. В каждом матче этого противостояния 86-й номер хозяев рисовал красоту и играюче расправлялся с обороной соперника. Однако первый голевой момент в 3-й встрече серии возник не у Куча, а у другого русского форварда — Максим Мамин воспользовался неосторожной игрой защитников «Молний» и вышел на рандеву с Василевским, но переиграть действующего обладателя «Конн Смайта» нападающий «Флориды» не сумел.

У Кори Перри, в отличие от воспитанника московского ЦСКА, с реализацией все в порядке — легендарный форвард, которому в последние годы катастрофически не везло в плей-офф, классно сыграл на пятаке и подправил выстрел Райана Макдоны от синей линии.

Перед описанием последующих событий необходимо отметить, что на протяжении всего плей-офф «Флорида» имеет катастрофические проблемы при игре в большинстве. Парни Эндрю Брюнетта не сумели реализовать ни одной из 25 попыток, которые им предоставились в 8 матчах в рамках текущего розыгрыша Кубка Стэнли. Безнадежное последнее место среди всех команд плей-офф по игре в большинстве наверняка било по уверенности «Пантерз», и в матче, состоявшемся вечером воскресенья им удалось поправить этот компонент — Сэм Райнхарт сумел наказать Хагеля за невынужденное удаление.

Но в дальнейшем «Тампа» включила фирменную магию, против которой ни один клуб НХЛ в последние 2 года не может найти противоядие. Сначала Эрик Чернак прошил Сергея Бобровского, а затем за дело взялся Никита Кучеров, вырезавший классную передачу на Стивена Стэмкоса — 3:1 и перспективы «Флориды» в этой серии становятся все туманнее.