Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
16:20
Казахстан
Италия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
16:20
США
Чехия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
20:20
Канада
Дания
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
20:20
Австрия
Великобритания
Хоккей. НХЛ
24.05
Тампа-Бэй
Флорида
Хоккей. НХЛ
03:00
Эдмонтон
Калгари
41
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
03:00
Эдмонтон
Калгари
41
22.05
Рейнджерс
Каролина
31
22.05
Тампа-Бэй
Флорида
51
22.05
Сент-Луис
Колорадо
25
21.05
Калгари
Эдмонтон
35
21.05
Каролина
Рейнджерс
20
20.05
Колорадо
Сент-Луис
14
20.05
Флорида
Тампа-Бэй
12
Хоккей. НХЛ. Все результаты
09:24 (мск), источник: ТАСС

Передача Панарина помогла «Нью-Йорк Рейнджерс» победить «Каролину» в матче плей-офф НХЛ

Вратарь нью-йоркской команды Игорь Шестеркин отразил 43 броска и был признан первой звездой матча.

Рейнджерс
КаролинаНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

ТАСС, 23 мая. Клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» в ночь на понедельник дома победил «Каролину» со счетом 3:1 в третьем матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе «Рейнджерс» шайбы забросили Мика Зибанежад (12-я минута), Крис Крайдер (26), Тайлер Мотт (59).

У «Каролины» отличился Нино Нидеррайтер (29).

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 43 броска по своим воротам и был признан первой звездой матча, его одноклубник нападающий Артемий Панарин отметился результативной передачей.

Форвард «Каролины» Андрей Свечников результативными действиями не отметился, голкипер команды Петр Кочетков остался в запасе.

Панарин набрал восьмое очко в плей-офф (3 шайбы + 5 передач) в десятом матче.

Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Каролины». Следующий матч пройдет в Нью-Йорке 25 мая (начало — 02:00 мск).

По итогам регулярного чемпионата «Каролина» стала победителем Столичного дивизиона, «Рейнджерс» заняли вторую позицию. В первом раунде плей-офф команда из Нью-Йорка в семи матчах обыграла «Питтсбург» (4−3), «Каролина» победила «Бостон» (4−3).

«Рейнджерс» являются четырехкратными обладателями Кубка Стэнли, последний раз команда становилась победителем плей-офф в 1994 году. «Каролина» выигрывала трофей в 2006 году. Действующим победителем плей-офф НХЛ является «Тампа».

Читайте также
Рейнджерс
3:1
1:0, 1:1, 1:0
Каролина
 Божович о судействе матча со "Спартаком": это победа Безбородова и его коллег на VAR
Мне кажется, что судьи испортили результат боя: Дэйна Уайт поддержал Петра Яна
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь