Передача Панарина помогла «Нью-Йорк Рейнджерс» победить «Каролину» в матче плей-офф НХЛ

ТАСС, 23 мая. Клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» в ночь на понедельник дома победил «Каролину» со счетом 3:1 в третьем матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе «Рейнджерс» шайбы забросили Мика Зибанежад (12-я минута), Крис Крайдер (26), Тайлер Мотт (59).

У «Каролины» отличился Нино Нидеррайтер (29).

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 43 броска по своим воротам и был признан первой звездой матча, его одноклубник нападающий Артемий Панарин отметился результативной передачей.

Форвард «Каролины» Андрей Свечников результативными действиями не отметился, голкипер команды Петр Кочетков остался в запасе.

Панарин набрал восьмое очко в плей-офф (3 шайбы + 5 передач) в десятом матче.

Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Каролины». Следующий матч пройдет в Нью-Йорке 25 мая (начало — 02:00 мск).

По итогам регулярного чемпионата «Каролина» стала победителем Столичного дивизиона, «Рейнджерс» заняли вторую позицию. В первом раунде плей-офф команда из Нью-Йорка в семи матчах обыграла «Питтсбург» (4−3), «Каролина» победила «Бостон» (4−3).