Хет-трик Кейна помог «Эдмонтону» обыграть «Калгари» и выйти вперед в серии плей-офф НХЛ
Третий матч серии закончился со счетом 4:1 в пользу «Эдмонтона».
Третий матч серии закончился со счетом 4:1 в пользу «Эдмонтона».
ТАСС, 23 мая. «Эдмонтон» в ночь на понедельник дома победил «Калгари» со счетом 4:1 в третьем матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Зак Хайман (21-я минута), Эвандер Кейн (27, 28, 33). У «Калгари» отличился Оливер Кайлингтон (56).
Нападающие «Эдмонтона» Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид сделали четыре и три результативные передачи соответственно. Российский защитник «Калгари» Никита Задоров не отметился результативными действиями.
Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Эдмонтона». Следующая игра пройдет 25 мая в Эдмонтоне (начало — 4:30 мск).
«Калгари» по итогам регулярного чемпионата занял первое место в Тихоокеанском дивизионе. Команда один раз в истории становилась обладателем Кубка Стэнли — в сезоне-1988/89. «Эдмонтон» в Тихоокеанском дивизионе стал вторым, канадский клуб является пятикратным обладателем Кубка Стэнли, последний раз команда становилась победителем плей-офф в 1990 году. Действующим обладателем трофея является «Тампа».