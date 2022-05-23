Хет-трик Кейна помог «Эдмонтону» обыграть «Калгари» и выйти вперед в серии плей-офф НХЛ

ТАСС, 23 мая. «Эдмонтон» в ночь на понедельник дома победил «Калгари» со счетом 4:1 в третьем матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Зак Хайман (21-я минута), Эвандер Кейн (27, 28, 33). У «Калгари» отличился Оливер Кайлингтон (56).

Нападающие «Эдмонтона» Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид сделали четыре и три результативные передачи соответственно. Российский защитник «Калгари» Никита Задоров не отметился результативными действиями.

Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Эдмонтона». Следующая игра пройдет 25 мая в Эдмонтоне (начало — 4:30 мск).