Русский вратарь творит историю американского клуба! Шестеркин побил рекорд всех времен, остановив «Каролину»

Уже в четвертый раз по ходу нынешнего плей-офф «Рейнджерс» оказались в ситуации, когда проигрывать нельзя ни в коем случае. В серии против «Питтсбурга» они горели со счетом 1−3 и в каждой следующей игре не имели права на ошибку, а в противостоянии с «Каролиной» уступили в двух стартовых встречах и снова оказались в неприятном положении. Казалось бы, шанс на еще одну осечку у «Нью-Йорка» оставался, вот только камбэки с 0−3 — трюк настолько редкий, что пытаться его провернуть точно не стоило.

К счастью для «Синерубашечников» за них в третьем матче полуфинала Восточной конференции был один необычный фантастический факт. «Харрикейнз» в этом розыгрыше Кубке Стэнли хоть и установили крутое достижение, победив в 6 домашних играх из 6, только вот выездные встречи завершаются для них противоположным образом — 3 поражения в 3 попытках. Эти цифры в сочетании с магией «Мэдисон-сквер-гарден» вполне могли сработать в пользу «Рейнджерс».

Получается, и сработали. Родные трибуны смогли разбудить Артемия Панарина — в полуфинале конференции он до воскресенья очков не набирал, а здесь отметился результативным баллом уже на 12-й минуте: заставил всех поверить, что будет заряжать по воротам, а сам выкатил передачу на Мику Зибанежада, вколотившего шайбу в ближний угол.

Уже привычный «режим бога» врубил любимчик фанатов «Рейнджерс» Игорь Шестеркин. Только в первом периоде он отразил 17 бросков по своим воротам, всего за матч их накопилось 43, а 339 спасений россиянина в 10 играх этого плей-офф — лучший результат в истории среди голкиперов «Нью-Йорка» за 66 лет, именно столько времени ведется подобная статистика.

В итоге именно сэйвы Шестеркина стали ключевыми — при счете 1:0 он выручал партнеров до того момента, пока они не забросили вторую шайбу, ставшую в итоге победной. 7 лет ни один вратарь «Синерубашечников» не побеждал в матче плей-офф, в котором ему пришлось отразить 40 и более бросков. Игорь смог! И даже небольшая ошибка в моменте, когда «Ураганы» забивали своей единственный гол в этой игре, не смазала общего впечатления от феноменального 60-минутного перформанса в исполнении русского кипера.