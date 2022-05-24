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09:29 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Генменеджер «Питтсбурга» сравнил ситуацию с контрактом Малкина с паззлом

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Генеральный менеджер клуба НХЛ «Питтсбург» Рон Хекстолл заявил, что подписание нового контракта с российским форвардом Евгением Малкиным в настоящий момент является головоломкой для «Пингвинз».

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Источник: AP 2022

Контракт Малкина с «Питтсбургом» истекает 1 июля, он может стать неограниченно свободным агентом. В 2013 году россиянин подписал контракт с «Питтсбургом» на 8 лет на общую сумму 76 миллионов долларов. Ранее журналист The Athletic Боб Росси сообщил, что клуб предложил 35-летнему Малкину трехлетнее соглашение на 15 миллионов долларов.

«Джино, очевидно, великий игрок. Безусловно он один из лучших хоккеистов в истории хоккея. Мы бы хотели сохранить его в команде. В идеальном мире Джино заканчивает карьеру в “Питтсбурге. Очевидно, что у нас сейчас есть проблемы в некоторых областях, мы должны проработать вопрос касательно потолка зарплат. В настоящий момент это (контракт) — паззл. Я бы хотел, чтобы у нас было больше кусочков, чтобы все стало чуть более понятным, но пока сложно представить, где мы окажемся. Мы продолжим работать и, надеюсь, когда-нибудь договоримся, но у меня нет сроков”, — сказал Хекстолл, которого цитирует в своем Twitter журналист официального сайта НХЛ Уэс Кросби.

Малкин был выбран «Питтсбургом» на драфте 2004 года в первом раунде под общим вторым номером. В составе «Пингвинз» он провел 981 матч в регулярных чемпионатах НХЛ (444 шайбы + 702 результативные передачи). В минувшем регулярном сезоне в 41 матче Малкин забросил 20 шайб и отдал 22 результативные передачи.

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