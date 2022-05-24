Генменеджер «Питтсбурга» сравнил ситуацию с контрактом Малкина с паззлом

Контракт Малкина с «Питтсбургом» истекает 1 июля, он может стать неограниченно свободным агентом. В 2013 году россиянин подписал контракт с «Питтсбургом» на 8 лет на общую сумму 76 миллионов долларов. Ранее журналист The Athletic Боб Росси сообщил, что клуб предложил 35-летнему Малкину трехлетнее соглашение на 15 миллионов долларов.

«Джино, очевидно, великий игрок. Безусловно он один из лучших хоккеистов в истории хоккея. Мы бы хотели сохранить его в команде. В идеальном мире Джино заканчивает карьеру в “Питтсбурге. Очевидно, что у нас сейчас есть проблемы в некоторых областях, мы должны проработать вопрос касательно потолка зарплат. В настоящий момент это (контракт) — паззл. Я бы хотел, чтобы у нас было больше кусочков, чтобы все стало чуть более понятным, но пока сложно представить, где мы окажемся. Мы продолжим работать и, надеюсь, когда-нибудь договоримся, но у меня нет сроков”, — сказал Хекстолл, которого цитирует в своем Twitter журналист официального сайта НХЛ Уэс Кросби.