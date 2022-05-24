«Тампа» прошла «Флориду» в четырех матчах, выиграв 10-ю серию плей-офф подряд

Команда тренера Джона Купера переиграла «Флориду» (2:0) в четверым матче и всухую завершила серию в свою пользу со счетом 4−0. Напомним, что первую игру данной серии «молнии» выиграли 4:1, вторую — 2:1, а третью — 5:1.

Таким образом, «Лайтнинг», обладатели двух последних Кубков Стэнли, выиграли свою 10-ю серию подряд. «Тампа» повторила результат «Монреаля» (3-й в истории), который с 1956 по 1960 год также выиграл 10 серий плей-офф подряд.

Рекорд принадлежит «Айлендерс» — 19 победных серий кряду с 1980 по 1984 год. Второй показатель у того же «Монреаля» — 13 (с 1976 по 1980).