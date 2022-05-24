Главного злодея плей-офф угрожали убить перед матчем. Он ответил хет-триком

С недавних пор серию «Колорадо» — «Сент-Луис» вполне можно назвать самой жаркой во втором раунде. Стоило Назему Кадри вынести голкипера «Блюз» Джордана Биннингтона, а Ивану Барбашеву сломать грудную клетку защитнику «Эвеланш» Сэму Жирару, как между Миссури и Денвером вспыхнул пожар на несколько тысяч гектаров, который еще сильнее разгорелся в четвертом матче.

Всему виной все тот же неугомонный Кадри, который сегодня помог «Лавинам» одержать третью победу и загнать соперника в угол. После грязного силового против героя чемпионского плей-офф−2019 болельщики «Музыкантов» ожидали увидеть, как нападающего «Колорадо» все 60 минут будут соскребать с бортов, а в итоги стали свидетелями бенефиса канадца с горячей ливанской кровью.

Абсолютная дикость, но незадолго до старта четвертого матча главному арабу современного хоккея с нескольких анонимных аккаунтов начали угрожать убийством, а ситуация накалилась настолько, что в дело пришлось вмешаться правой руке Гэри Беттмэна Билу Дэйлли:

«Мы серьезно относимся к угрозам в адрес любого из наших игроков или другого члена клуба. Мы поддерживаем связь с полицейским управлением Сент-Луиса, и они применяют усиленные меры безопасности как на арене, так и в отеле», — заявил заместитель комиссионера в интервью Associated Press.

Нужно ли говорить о том, что его первый гол встретили диким свистом и не самыми приятными жестами, а сам форвард сделал вид, будто не слышит трибуны? Кажется, еще никогда мелодия из вирусной песни Билли Айлиш, заигравшая сразу после точного броска, не была так в строчку. И энергетический вампир из Онтарио сегодня словно питался враждебной атмосферой трибун.

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Однако подобие расправы над ненавистным форвардом фанаты «Сент-Луиса» все же получили. Но уже после того, как счет стал 3:1 в пользу «Колорадо». Каламбур, но ядерная буча началась с силового приема Павла Бучневича, который, по-видимому, стал катализатором трэштока со стороны 91-го номера «Лавин». Причем слова Кадри куда больше возбудили не россиянина, а лучшего снайпера «Блюз» в этом плей-офф Дэвида Перрона.

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Судьи «массаж» от парочки, организовавшей первый гол «Блюз», не оценили и подарили гостям полновесные две минуты в формате «5 на 3». Ну, а Кадри оформил дубль в тот момент, когда Бучневич и Перрон только-только освободились из штрафного бокса. Как оказалось, именно эта шайба и стала победной для «Колорадо».

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Тем не менее, наглость Бучневича помогла «Сент-Луису» реализовать свое большинство за полминуты до конца второго периода и уйти на перерыв с куда более благоприятными шансами на камбэк.

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Что в этой ситуации могло быть хуже дубля Кадри? Только его хет-трик, который случился на 50-й минуте. И на третью шайбу болельщики в «Энтерпрайз-центре» отреагировали уже стерильной гробовой тишиной. Просто идеальный злодей! Таких арабов лучше не злить.