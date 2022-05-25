Русский вратарь — супергерой Кубка Стэнли! Блестящие спасения Шестеркина перевернули серию для «Рейнджерс»

В чем разница между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Каролиной Харрикейнз»? В том, что у «Ураганов» нет Игоря Шестеркина. Российский страж ворот «Синерубашечников» выдал очередной прекрасный матч, внеся огромный вклад в то, что ньюйоркцы смогли сравнять счет в серии (2−2) и внесли в нее перелом.

«Да тут совершенно нечему удивляться. Игорь с самого начала сезона играет именно так», — гордо сказал главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан после победы в четвертой встрече (4:1), и гордиться тут действительно есть чем.

Шестеркин отразил 30 бросков из 31 (96,8%), не дал реализовать верные шансы Бретту Пеше и Теуво Терявяйнену, полностью «выкачав» энергию из атаки «Каролины», которая в регулярном чемпионате забивала почти 3,5 гола за игру.

Еще одним важным моментом четвертой игры стала драка защитника «Рейнджерс» Джейкоба Трубы и центрфорварда «Харрикейнз» Стивена Лоренца, а также силовой прием Трубы против Макса Доми, который предшествовал бою. Труба буквально «распылил на атомы» Доми, и теперь в концовке этой серии возможны активные боевые действия.

«Вы, парни, слишком много уделяете этому внимания. Это не является чем-то особенным», — отмахнулся от вопроса репортеров Труба после матча.

В целом же, «Рейнджеры» неплохо реализовали созданные моменты, а ключом к победе стали два гола в середине первого периода, заброшенные с интервалом в две минуты. Сначала у хозяев отличился Фрэнк Ватрано, а чуть позже свой четвертый гол в плей-офф оформил защитник Адам Фокс, и именно эта шайба стала победной.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/D14VorK9sWA" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.