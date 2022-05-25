Русский вратарь — супергерой Кубка Стэнли! Блестящие спасения Шестеркина перевернули серию для «Рейнджерс»
Он играет за себя и за Панарина.
Он играет за себя и за Панарина.
В чем разница между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Каролиной Харрикейнз»? В том, что у «Ураганов» нет Игоря Шестеркина. Российский страж ворот «Синерубашечников» выдал очередной прекрасный матч, внеся огромный вклад в то, что ньюйоркцы смогли сравнять счет в серии (2−2) и внесли в нее перелом.
«Да тут совершенно нечему удивляться. Игорь с самого начала сезона играет именно так», — гордо сказал главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан после победы в четвертой встрече (4:1), и гордиться тут действительно есть чем.
Шестеркин отразил 30 бросков из 31 (96,8%), не дал реализовать верные шансы Бретту Пеше и Теуво Терявяйнену, полностью «выкачав» энергию из атаки «Каролины», которая в регулярном чемпионате забивала почти 3,5 гола за игру.
Еще одним важным моментом четвертой игры стала драка защитника «Рейнджерс» Джейкоба Трубы и центрфорварда «Харрикейнз» Стивена Лоренца, а также силовой прием Трубы против Макса Доми, который предшествовал бою. Труба буквально «распылил на атомы» Доми, и теперь в концовке этой серии возможны активные боевые действия.
«Вы, парни, слишком много уделяете этому внимания. Это не является чем-то особенным», — отмахнулся от вопроса репортеров Труба после матча.
В целом же, «Рейнджеры» неплохо реализовали созданные моменты, а ключом к победе стали два гола в середине первого периода, заброшенные с интервалом в две минуты. Сначала у хозяев отличился Фрэнк Ватрано, а чуть позже свой четвертый гол в плей-офф оформил защитник Адам Фокс, и именно эта шайба стала победной.
Артемий Панарин вновь промолчал, но, в отличие от предыдущих матчей, заработал «+2» и сделал 3 броска в створ. Болельщики «Рейнджерс» продолжают недоумевать, почему Хлебушек не играет в плей-офф так, как все от него ждут, но пока для «Синерубашечников» нет в этом особой беды. И благодарить за это Артемий должен именно Шестеркина, который действует максимально эффективно, компенсируя своей игрой недостатки форвардов.