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10:03 (мск), источник: ТАСС

«Эдмонтон» одержал третью победу в серии ¼ финала НХЛ против «Калгари»

«Эдмонтон» выиграл в четвертом матче со счетом 5:3.

Калгари
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Источник: Reuters

ТАСС, 25 мая. «Эдмонтон» дома со счетом 5:3 обыграл «Калгари» в четвертом матче серии ¼ финала чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Райан Ньюджент-Хопкинс (1-я и 57-я минуты), Зак Хайман (10), Эвандер Кейн (19 и 60).

У «Калгари» отличились Элиас Линдхольм (30), Микаэль Баклунд (30), Расмус Андерссон (51).

Российский защитник «Калгари» Никита Задоров не отметился голевыми действиями.

Счет в серии до четырех побед стал 3−1 в пользу «Эдмонтона». Следующая игра пройдет 27 мая в Калгари.

«Калгари» по итогам регулярного чемпионата занял первое место в Тихоокеанском дивизионе. Команда один раз в истории становилась обладателем Кубка Стэнли — в сезоне-1988/89.

«Эдмонтон» в Тихоокеанском дивизионе стал вторым, канадский клуб является пятикратным обладателем Кубка Стэнли, последний раз команда становилась победителем плей-офф в 1990 году. Действующим обладателем трофея является «Тампа».

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