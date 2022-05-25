«Эдмонтон» одержал третью победу в серии ¼ финала НХЛ против «Калгари»

ТАСС, 25 мая. «Эдмонтон» дома со счетом 5:3 обыграл «Калгари» в четвертом матче серии ¼ финала чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Райан Ньюджент-Хопкинс (1-я и 57-я минуты), Зак Хайман (10), Эвандер Кейн (19 и 60).

У «Калгари» отличились Элиас Линдхольм (30), Микаэль Баклунд (30), Расмус Андерссон (51).

Российский защитник «Калгари» Никита Задоров не отметился голевыми действиями.

Счет в серии до четырех побед стал 3−1 в пользу «Эдмонтона». Следующая игра пройдет 27 мая в Калгари.

«Калгари» по итогам регулярного чемпионата занял первое место в Тихоокеанском дивизионе. Команда один раз в истории становилась обладателем Кубка Стэнли — в сезоне-1988/89.