«Что ещё я могу сказать?» Овечкин ответил на вопрос журналиста о ситуации на Украине

«Я уже сделал это. Я уже говорил об этом. Что ещё я могу сказать?» — приводит слова Овечкина The Washington Post.

Напомним, в последнем матче сезона, состоявшемся в ночь с 13 на 14 мая мск, «Вашингтон» на домашнем льду потерпел поражение в овертайме со счётом 3:4, вследствие чего завершил участие в нынешнем розыгрыше плей-офф НХЛ. «Столичные» проиграли серию в шести встречах.