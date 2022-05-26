Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Колорадо
Сент-Луис
ОТ
45
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
24.05
Финляндия
Чехия
30
Хоккей. НХЛ
25.05
Рейнджерс
Каролина
41
Хоккей. НХЛ
25.05
Эдмонтон
Калгари
53
Хоккей. НХЛ
27.05
Каролина
Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
27.05
Калгари
Эдмонтон
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
03:00
Колорадо
Сент-Луис
ОТ
45
25.05
Эдмонтон
Калгари
53
25.05
Рейнджерс
Каролина
41
24.05
Сент-Луис
Колорадо
36
24.05
Тампа-Бэй
Флорида
20
23.05
Эдмонтон
Калгари
41
22.05
Рейнджерс
Каролина
31
22.05
Тампа-Бэй
Флорида
51
Хоккей. НХЛ. Все результаты
09:16 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Круче голливудского боевика! Русские из «Сент-Луиса» помогли чудо-камбэку и остались в Кубке Стэнли

Тарасенко, Бучневич, Барбашев и Торопченко продолжают играть.

Сент-Луис
КолорадоНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Неудержимый Маккиннон

Нет повести печальнее на свете, чем повесть о «Сент-Луисе» и выборе вратаря на решающие матчи серии с «Колорадо». «Блюз» дважды проиграли дома и вернулись в Денвер не только, уступая в серии 1−3, но и без первого номера и героя золотого плей-офф-2019 Джордана Биннингтона, получившего травму. Экстренно вышедший на замену Вилле Хуссо не помог «Музыкантам» преобразиться. Финн стабильнее провел регулярку, но в плей-офф проиграл конкуренцию канадцу. Впрочем, выбирать тренеру «Сент-Луису» Крэйгу Беруби не из кого — не выпускать же Чарли Линдгрена, который никогда не играл в плей-офф НХЛ.

Команды начали матч без раскачки и обменялись опасными моментами в первых сменах. «Сент-Луис» не справился с навалом «Эвеланш» и пропустил на четвертой минуте от энерджайзера Нэйтана Маккиннона. Поразительно, что лидер «Колорадо» молчал предыдущие матчи серии, за что получил немало критики, и разразился голом только в пятой игре. Впрочем, обоснованы ли претензии к капитану, если команда побеждала без подвигов главного бомбардира?

Проблемы с результативностью во втором раунде преследовали и Владимира Тарасенко. Форвард «Сент-Луиса» мог сравнять счет ближе к середине периода, когда опасно вылезал на ворота, — «Колорадо» выручил Дарси Кемпер. Не помогло «Блюз» и хваленое большинство, работающее в плей-офф почти безотказно. Серьезной остроты у ворот «Лавин» создать не удалось. Зато «Эвеланш» чуть было не забили в меньшинстве. Вилле Хуссо спас партнеров в полушпагате.

«Колорадо» не изменил победный состав, а «Сент-Луис» достал из запаса Натана Уокера и выпустил восстановившегося после травмы Марко Сканделлу. Беруби изменил сочетания, объединил Тарасенко и Бучневича с Робертом Томасом, но справиться с лихим началом от «Колорадо» это не помогло. 0:2 после первого периода — справедливый итог доминирующего отрезка хозяев. «Эвеланш», получив большинство, собственную попытку не упустили. Пятый матч неудержимый Маккиннон начал с дубля за первый период. Голкипер «Блюз» Вилле Хуссо пропустил два гола с 18 бросков, но рука не повернется обвинить финна в провальном отрезке. Без спасений Хуссо «Эвеланш» вели бы больше, чем в две шайбы, а «Музыканты» простились бы с шансами на камбэк в серии за первые 20 минут.

Камбэк «Блюз»

После перерыва «Сент-Луис» только усугубил положение. «Колорадо» методично разбивало все попытки соперника перевернуть матч. Лидеры хозяев продолжили издеваться над Хуссо, забивая голы на любой вкус. Первая шайба — крутой бросок Маккиннона. Вторая — удачный рикошет от защитника. Третья — подставление Габриэля Ландескуга после выстрела Девона Тэйвза от синей линии. Крэйгу Беруби было бы неплохо взбодрить команду заменой вратаря. Не потому, что Хуссо провалился и сыграл отвратительно. Подобный импульс часто помогает перевернуть неудачные матчи. Вот только равноценного сменщика у Вилле не нашлось (привет, Назем Кадри).

После третьей шайбы Беруби продолжил тасовать сочетания. Должного эффекта тренерские ходы не приносили. «Эвеланш» контролировали инициативу, рациональнее обращались с шайбой и не суетились. Спешка, когда ведешь в три гола, ни к чему. «Сент-Луис» ждал героя, который поднял поникших партнеров из окопов на период жизни.

Вернул интригу Владимир Тарасенко — самый настырный форвард «Музыкантов», прервавший «сухую» серию в матчах с «Колорадо». На волне большинства «Блюз» сподобились на осознанную атаку, которую россиянин завершил лазерным кистевым броском. Некстати потерял клюшку Валерий Ничушкин — челябинец пытался поймать шайбу на себя, но только закрыл обзор Кемперу.

Перед сезоном возникали разговоры, что Тарасенко не хочет биться за «Сент-Луис» и желает сменить команду. Регулярка и плей-офф доказывают обратное. Владимир поправил здоровье и словно вернулся в годы, когда доминировал во всей лиге. Тройка россиянина организовала и второй гол «Музыкантов». Павел Бучневич затащил шайбу в зону и скинул на Роберта Томаса. «Сент-Луис» почти не бросал по воротам Кемпера в третьем периоде, но не самый очевидный момент помог сократить отставание до минимума.

Серия переезжает в Сент-Луис

Концовке основного времени позавидуют режиссеры голливудских боевиков. На спасение «Музыкантам» оставалось больше десяти минут. «Эвеланш» рано уверовали в успех и были наказаны за успокоенность. Третий гол помог организовать Алексей Торопченко, набравший первое очко в плей-офф. Джастин Фолк трудовой шайбой спас «Сент-Луис». «Блюз» вернулись в игру с безнадежных 0:3, но гол-шедевр денверской электрички Маккиннона, казалось бы, приблизил «Колорадо» к следующему раунду. Как бы не так.

Навал «Сент-Луиса» на ворота Дарси Кемпера завершился четвертой шайбой, в которой поучаствовали Тарасенко и Бучневич, а звание почетного жителя штата Миссури заслужил Роберт Томас. С первых минут овертайма все поняли, что команды не задержат зрителей надолго. «Колорадо» и «Сент-Луис» обменялись опасными моментами, и «Блюз» на волне головокружительного камбэка забросили пятую шайбу. 36-летний форвард Тайлер Бозак отказался завершать сезон в Денвере и вернул серию в Сент-Луис. Противостояние «Музыкантов» и «Эвеланш» заслужило шестой матч. Представляю, какой разнос в раздевалке «Лавин» устроил Маккиннон, оформивший хет-трик и сделавший все, чтобы перед полуфиналом Кубка Стэнли партнеры получили больше времени на восстановление.

Нэйтан сегодня вошел в историю лиги, набрав 80 очков в плей-офф за 59 матчей. Быстрее этой отметки достигли только Уэйн Гретцки, Марио Лемье и Яри Курри. Полагаю, личные достижения канадца интересуют сейчас меньше всего. «Эвеланш» бездарно отдали удачно складывающийся матч с 0:3 и полетят в Сент-Луис, где «Блюз» сделают все для возвращения серии в Денвер.

Колорадо
4:5ОТ
2:0, 1:1, 1:3
Сент-Луис
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь