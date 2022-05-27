Свечников хочет отправить Шестеркина в отпуск! Русский снайпер забил в издевательском стиле, бросив в «домик»

Семь домашних побед подряд в кубковых матчах — ровно столько теперь у «Каролины Харрикейнз», которая выиграла пятый матч серии у «Нью-Йорк Рейнджерс», и теперь команде Рода Бриндамора осталось сделать один шаг для выхода в финал Восточной конференции. Для «Рейнджеров» это означает, что им нужно продолжать свою впечатляющую серию — 3 победы в трех матчах, в которых команда могла вылететь из розыгрыша Кубка Стэнли.

Пятый матч стал лучшим для «Харрикейнз» в нынешнем противостоянии. Скорость, умение максимально реализовать созданные моменты, великолепная игра в отборе и фирменная «колючесть» — все это достигло настолько классного уровня, что Игорь Шестеркин, главный козырь соперника, ничего не смог противопоставить. Его визави Антти Раанта сыграл очень надежно и подкрепил репутацию «домашнего» вратаря (0,97 гола в домашних матчах плей-офф).

Впрочем, особой работы у финна и не было. Начиная со второй игры в серии «Каролина» позволяет «Рейнджерам» создавать не более 8 опасных моментов за матч при игре пять на пять, а по броскам в створ преимущество «Ураганов» было двукратным (54−27). «Это была игра, которую я ждал. Мы действовали нормально, сегодня все было хорошо. Именно так, как мы и хотим действовать», — сказал Бриндамор после матча.

Фирменным для «Харрикейнз» стал гол, забитый в меньшинстве от Трочека, благодаря которому команда повела в счете. Классная контратака два в один с участием Джордана Стаала обескуражила оборону «Рейнджерс» и героя предыдущего матча Джейкоба Трубу, который «обрезался» на чужой синей линии.

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Спустя четыре минуты Мика Зибанеджад реализовал численное преимущество и восстановил равновесие, но во втором периоде Теуво Терявяйнен наказал ньюйоркцев за фол на Андрее Свечникове и тоже забил в большинстве, а в третьей двадцатиминутке российский форвард «Каролины» отличился сам.

Андрей подкараулил ошибку одного из лучших защитников НХЛ Адама Фокса в средней зоне, увидев, что соперник заковырялся с шайбой. Мгновенно была подбита клюшка и включена вторая космическая скорость, с которой Свечников убежал от преследователя, ну, а бросок с неудобной руки между щитков голкиперу — это выглядело красиво и, отчасти, издевательски. Это был первый гол Свечникова в данной серии.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/x3KdN69eSNw" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В субботу «Рейнджерам» предстоит решать сложнейшую задачу остановить набравшую ход «Каролину», у которой теперь едва ли не идеальный баланс между агрессивностью и эмоциональным безрассудством.

«Синерубашечники» выглядели психологически потерянными после того, как во втором периоде арбитры отменили шайбу Райана Строума из-за офсайда, а лучшие форварды «Рейнджерс» — Артемий Панарин и Крис Крайдер — снова остались с нулями бросков в створ в этом матче.

«Я не разочарован в моих лидерах, но разочарован в нашей команде. Надеюсь, что мы сможем перегруппировать силы и выиграть следующий матч», — неоднозначно сказал после игры главный тренер «Рейнджеров» Жерар Галлан.