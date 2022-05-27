Текущие события
Хоккей. НХЛ
28.05
Сент-Луис
Колорадо
Хоккей. НХЛ
04:30
Калгари
Эдмонтон
ОТ
45
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
26.05
Финляндия
Словакия
42
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
26.05
Швейцария
США
03
Хоккей. НХЛ
02:00
Каролина
Рейнджерс
31
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
28.05
Финляндия
США
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
04:30
Калгари
Эдмонтон
ОТ
45
02:00
Каролина
Рейнджерс
31
26.05
Колорадо
Сент-Луис
ОТ
45
25.05
Эдмонтон
Калгари
53
25.05
Рейнджерс
Каролина
41
24.05
Сент-Луис
Колорадо
36
24.05
Тампа-Бэй
Флорида
20
23.05
Эдмонтон
Калгари
41
Хоккей. НХЛ. Все результаты
09:29 (мск), источник: Sport24

Свечников хочет отправить Шестеркина в отпуск! Русский снайпер забил в издевательском стиле, бросив в «домик»

Панарин снова ни разу не бросил в створ ворот.

Каролина
РейнджерсНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2022

Семь домашних побед подряд в кубковых матчах — ровно столько теперь у «Каролины Харрикейнз», которая выиграла пятый матч серии у «Нью-Йорк Рейнджерс», и теперь команде Рода Бриндамора осталось сделать один шаг для выхода в финал Восточной конференции. Для «Рейнджеров» это означает, что им нужно продолжать свою впечатляющую серию — 3 победы в трех матчах, в которых команда могла вылететь из розыгрыша Кубка Стэнли.

Пятый матч стал лучшим для «Харрикейнз» в нынешнем противостоянии. Скорость, умение максимально реализовать созданные моменты, великолепная игра в отборе и фирменная «колючесть» — все это достигло настолько классного уровня, что Игорь Шестеркин, главный козырь соперника, ничего не смог противопоставить. Его визави Антти Раанта сыграл очень надежно и подкрепил репутацию «домашнего» вратаря (0,97 гола в домашних матчах плей-офф).

Впрочем, особой работы у финна и не было. Начиная со второй игры в серии «Каролина» позволяет «Рейнджерам» создавать не более 8 опасных моментов за матч при игре пять на пять, а по броскам в створ преимущество «Ураганов» было двукратным (54−27). «Это была игра, которую я ждал. Мы действовали нормально, сегодня все было хорошо. Именно так, как мы и хотим действовать», — сказал Бриндамор после матча.

Фирменным для «Харрикейнз» стал гол, забитый в меньшинстве от Трочека, благодаря которому команда повела в счете. Классная контратака два в один с участием Джордана Стаала обескуражила оборону «Рейнджерс» и героя предыдущего матча Джейкоба Трубу, который «обрезался» на чужой синей линии.

Во время загрузки произошла ошибка.

Спустя четыре минуты Мика Зибанеджад реализовал численное преимущество и восстановил равновесие, но во втором периоде Теуво Терявяйнен наказал ньюйоркцев за фол на Андрее Свечникове и тоже забил в большинстве, а в третьей двадцатиминутке российский форвард «Каролины» отличился сам.

Андрей подкараулил ошибку одного из лучших защитников НХЛ Адама Фокса в средней зоне, увидев, что соперник заковырялся с шайбой. Мгновенно была подбита клюшка и включена вторая космическая скорость, с которой Свечников убежал от преследователя, ну, а бросок с неудобной руки между щитков голкиперу — это выглядело красиво и, отчасти, издевательски. Это был первый гол Свечникова в данной серии.

Во время загрузки произошла ошибка.

В субботу «Рейнджерам» предстоит решать сложнейшую задачу остановить набравшую ход «Каролину», у которой теперь едва ли не идеальный баланс между агрессивностью и эмоциональным безрассудством.

«Синерубашечники» выглядели психологически потерянными после того, как во втором периоде арбитры отменили шайбу Райана Строума из-за офсайда, а лучшие форварды «Рейнджерс» — Артемий Панарин и Крис Крайдер — снова остались с нулями бросков в створ в этом матче.

«Я не разочарован в моих лидерах, но разочарован в нашей команде. Надеюсь, что мы сможем перегруппировать силы и выиграть следующий матч», — неоднозначно сказал после игры главный тренер «Рейнджеров» Жерар Галлан.

«В предыдущей серии мы проигрывали 1−3. В этой мы уступали 0−2. И все, что имеет для нас значение — это следующий матч. Мы верим в себя, у нас был хороший импульс после третьего и четвертого матчей. Да, сегодня соперник выиграл, но это была лишь одна игра», — отметил Райан Строум.

Каролина
3:1
1:1, 1:0, 1:0
Рейнджерс
 «Не слишком короткие шорты?» Ведущая «Матч ТВ» изогнулась на камеру, объяснив, почему классно быть женщиной
«Ужас». «Мисс Россия» шокирована страшным насилием: мочились на лицо и окунали голову в унитаз в российской команде
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь