«Эдмонтон» впервые с 2006 года вышел в финал Западной конференции НХЛ

Счет в серии до четырех побед стал 4−1 в пользу «Ойлерз». В финале Западной конференции НХЛ «Эдмонтон» встретится с победителем серии «Колорадо» — «Сент-Луис» (3−2). «Эдмонтон» вышел в финал конференции в десятый раз в истории клуба и впервые с 2006 года.