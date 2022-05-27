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09:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Эдмонтон» впервые с 2006 года вышел в финал Западной конференции НХЛ

«Эдмонтон Ойлерз» в овертайме победил «Калгари Флэймз» в пятом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ и вышел в полуфинал Кубка Стэнли.

Эдмонтон
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Источник: Reuters

Встреча в Калгари завершилась со счетом 5:4 (0:1, 4:3, 0:0, 1:0).

В составе «нефтяников» шайбы забросили Дарнелл Нёрс (28), Йесси Пулюярви (30), Зак Хайман (35), Эван Бушар (37) и Коннор Макдэвид (66).

У «огоньков» отличились Эндрю Манджапане (11), Микаэль Баклунд (26), Джонни Годро (36) и Калле Йернкрук (36).

Российский защитник «Флэймз» Никита Задоров отметился голевой передачей.

Счет в серии до четырех побед стал 4−1 в пользу «Ойлерз». В финале Западной конференции НХЛ «Эдмонтон» встретится с победителем серии «Колорадо» — «Сент-Луис» (3−2). «Эдмонтон» вышел в финал конференции в десятый раз в истории клуба и впервые с 2006 года.

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