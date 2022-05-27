«Эдмонтон» впервые с 2006 года вышел в финал Западной конференции НХЛ
«Эдмонтон Ойлерз» в овертайме победил «Калгари Флэймз» в пятом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ и вышел в полуфинал Кубка Стэнли.
«Эдмонтон Ойлерз» в овертайме победил «Калгари Флэймз» в пятом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ и вышел в полуфинал Кубка Стэнли.
Встреча в Калгари завершилась со счетом 5:4 (0:1, 4:3, 0:0, 1:0).
В составе «нефтяников» шайбы забросили Дарнелл Нёрс (28), Йесси Пулюярви (30), Зак Хайман (35), Эван Бушар (37) и Коннор Макдэвид (66).
У «огоньков» отличились Эндрю Манджапане (11), Микаэль Баклунд (26), Джонни Годро (36) и Калле Йернкрук (36).
Российский защитник «Флэймз» Никита Задоров отметился голевой передачей.
Счет в серии до четырех побед стал 4−1 в пользу «Ойлерз». В финале Западной конференции НХЛ «Эдмонтон» встретится с победителем серии «Колорадо» — «Сент-Луис» (3−2). «Эдмонтон» вышел в финал конференции в десятый раз в истории клуба и впервые с 2006 года.