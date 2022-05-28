«Колорадо» вышел в полуфинал Кубка Стэнли впервые за 20 лет

«Эвеланш» выиграли серию со счетом 4−2 и вышел в финал Западной конференции. Команда впервые пробилась в полуфинал Кубка Стэнли с 2002 года — тогда «Колорадо» уступил «Детройту» (3−4). Годом ранее «Эвеланш» стали обладателями Кубка Стэнли.