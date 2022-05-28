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09:27 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Колорадо» вышел в полуфинал Кубка Стэнли впервые за 20 лет

«Колорадо» в шестом матче второго раунда плей-офф НХЛ обыграл «Сент-Луис» (3:2).

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Источник: AP 2022

«Колорадо» в шестом матче второго раунда плей-офф НХЛ обыграл «Сент-Луис» (3:2).

«Эвеланш» выиграли серию со счетом 4−2 и вышел в финал Западной конференции. Команда впервые пробилась в полуфинал Кубка Стэнли с 2002 года — тогда «Колорадо» уступил «Детройту» (3−4). Годом ранее «Эвеланш» стали обладателями Кубка Стэнли.

Во время загрузки произошла ошибка.

В финале Западной конференции «Колорадо» встретится с «Эдмонтоном». Первый матч серии пройдет 1 июня и начнется в 3:00 мск.

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