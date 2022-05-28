Никита Задоров играл всю серию с «Эдмонтоном» с тремя сломанными рёбрами

Отмечается, что игрок обороны «огоньков» получил травму в конце серии первого раунда с «Даллас Старз».
Всего в текущем розыгрыше Кубка Стэнли Задоров принял участие во всех 12 матчах, в которых не забросил шайб, но отдал три результативные передачи, суммарно набрав три очка при общем показателе полезности «+2» и 21 броске.
В Калгари (Канада) на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» завершился пятый матч серии ½ плей-офф Западной конференции НХЛ, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Победу в матче одержали гости в овертайме со счётом 5:4. Таким образом, «Эдмонтон» выиграл серию со счётом 4−1. Команда вышла в финал Западной конференции.