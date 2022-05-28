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10:11 (мск), источник: Чемпионат.com

Никита Задоров играл всю серию с «Эдмонтоном» с тремя сломанными рёбрами

Российский защитник «Калгари Флэймз» Никита Задоров провёл серию второго раунда плей-офф НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз» с тремя сломанными рёбрами, сообщает журналист Салим Валим Валджи в «Твиттере».

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Источник: Reuters

Отмечается, что игрок обороны «огоньков» получил травму в конце серии первого раунда с «Даллас Старз».

Всего в текущем розыгрыше Кубка Стэнли Задоров принял участие во всех 12 матчах, в которых не забросил шайб, но отдал три результативные передачи, суммарно набрав три очка при общем показателе полезности «+2» и 21 броске.

В Калгари (Канада) на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» завершился пятый матч серии ½ плей-офф Западной конференции НХЛ, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Победу в матче одержали гости в овертайме со счётом 5:4. Таким образом, «Эдмонтон» выиграл серию со счётом 4−1. Команда вышла в финал Западной конференции.

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