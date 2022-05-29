С какой он планеты? Шестеркин спас «Рейнджерс» кучей сейвов, да еще и отдал два паса
Российский вратарь также заработал удаление за силовой приём, а в третьем периоде «Каролину» добил важный гол Артемия Панарина.
Российский вратарь также заработал удаление за силовой приём, а в третьем периоде «Каролину» добил важный гол Артемия Панарина.
«Мы были недостаточно быстры, были недостаточно сильны. Можем оправдываться тем, что они плотно играют в средней зоне и так далее, но мы сами не играли в свою игру. Сегодня мы были недостаточно конкурентоспособны. Не были готовы к игре так, как должны были. Они воспользовались этим преимуществом. Дело не в том, что ребята не хотели бороться, но по какой-то причине мы выглядели уставшими.
Они проиграли две игры подряд на выезде. Мы знали, что сегодня вечером они будут стараться, будут играть быстро. Думаю, что сегодня мы с ними не совпали в готовности. Теперь будем готовиться к следующей игре. Мы вновь прижаты к стене. В такой ситуации мы играли весьма неплохо, так что посмотрим», — после поражения в пятом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (1:3, 2−3) главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан с откровенной надеждой в голосе вспоминал о том, как его команде совсем недавно удалось совершить ярчайший камбэк в предыдущей серии с «Питтсбург Пингвинз».
Тогда «синерубашечники» пребывали в ещё более тяжёлом положении и в трёх матчах кряду играли без права на ошибку. Подопечным Галлана удалось отыграться с 1−3 в серии и вырвать путёвку в следующий раунд розыгрыша Кубка Стэнли. Теперь «Рейнджерс» необходимо было выбираться с 2−3, и некоторые статистические показатели перед началом шестой встречи с «ураганами» говорили в пользу Парней с Бродвея.
К этому матчу «Рейнджерс» подходили с рекордной пятиматчевой победной серией на домашнем льду. В последний раз настолько удачно в родном «Мэдисон Сквер Гарден» нью-йоркский клуб играл в плей-офф в далёком 1994 году, когда «синерубашечники» последний раз в своей истории поднимали над головой Кубок Стэнли. С тех пор ни разу до этого сезона американской команде не удавалось одерживать победы на протяжении пяти кубковых матчей кряду на родной арене. В свою очередь, «Каролина» приехала в Нью-Йорк в статусе команды, не выигравшей ни одного матча в гостях в этом розыгрыше Кубка Стэнли. Об этой статистической аномалии мы ещё поговорим в дальнейшем.
Перед началом сегодняшней встречи тренерский штаб «синерубашечников» получил долгожданное приятное известие от медицинских работников. От тяжёлой травмы восстановился двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Тампы» Баркли Гудроу, которого в прошлое межсезонье «Рейнджерс» и брали с прицелом на его успешный опыт в плей-офф. Гудроу провёл отличный регулярный чемпионат, но уже на самом старте серии с «Питтсбургом» получил травму ноги и выбыл из строя практически на месяц. В стане ньюйоркцев серьёзно опасались, что нападающий уже не сможет вернуться на лёд в нынешнем сезоне, но Баркли форсировал восстановление и сегодня наконец-то вернулся в состав американской команды, заняв место Криса Руни в четвёртом звене, образовав тройку нападения с Тайлером Моттом и Райаном Ривзом.
Именно это сочетание и находилось на льду, когда «Рейнджерс» открыли счёт в матче. Откровенно говоря, первыми могли и должны были забивать гости, но лидер «Каролины» Себастьян Ахо упустил просто потрясающий момент, не сумев реализовать выход один на один с Игорем Шестёркиным. Зато в ответной атаке хозяев откровенный ляп допустил голкипер «ураганов» Антти Раанта, прозевавший не самый опасный бросок в исполнении Мотта.
Спустя две с половиной минуты Мика Зибанеджад продлил голевую серию до четырёх матчей, реализовав большинство. Шведский форвард закатился в зону и хитрым броском застал врасплох проводившего очень плохой матч Раанту. Результативную передачу на свой счёт записал защитник хозяев Адам Фокс, таким образом повторивший достижение Марка Мессье 28-летней давности. Американский хоккеист стал вторым игроком в истории «Рейнджерс», который набирает очки в семи домашних матчах плей-офф НХЛ кряду. В свою очередь, Зибанеджад стал первым игроком ньюйоркцев за последние 15 лет (со времён Брендана Шенахана), кому удалось отличиться в четырёх кубковых матчах кряду.
Примечательно, что ещё одну голевую передачу в этом эпизоде записали на счёт голкипера Шестёркина, благодаря чему российский вратарь вошёл в историю «Рейнджерс» и как голкипер-ассистент. Игорь стал вторым голкипером в истории «Рейнджерс», который сделал несколько результативных передач в плей-офф НХЛ. Первым вратарём, которому это удалось сделать, был Джон Ванбисбрук в сезоне-1985/1986.
До конца первого периода Шестёркину пришлось сосредоточиться на выполнении уже своих прямых обязанностей, то есть на спасении «Рейнджерс» от пропущенных шайб. Россиянину несколько раз удалось совершить запоминающиеся сейвы, а в особенности 26-летнему голкиперу пришлось потрудиться в тот момент, когда «синерубашечники» находились на льду в меньшинстве после удаления Джейкоба Трубы.
Во втором периоде команды принялись активно обмениваться заброшенными шайбами. Для начала свой первый гол в матче оформил чешский форвард «Рейнджерс» Филип Хитил. Воспользовавшись передачей от Фокса, Филип закатился в зону гостей и отличным броском мастерски поразил девятку. После третьей пропущенной шайбы тренерский штаб «Каролины» произвёл замену вратаря — и на последнем рубеже появился россиянин Пётр Кочетков.
Гости моментально отыграли одну шайбу усилиями защитника Брэди Шея, который всё-таки подобрал ключи к воротам Шестёркина. Но «синерубашечники» смогли организовать стремительный ответ — дубль оформил Хитил, броском с неудобной руки прошивший Кочеткова. Признаемся честно, только появившийся на льду молодой россиянин ещё не успел разогреться и сыграл в этом моменте не лучшим образом.
Шестёркин оказался причастен и к этой шайбе «Рейнджерс», снова став автором голевой передачи. Он стал всего пятым голкипером в истории НХЛ, которому удалось сделать несколько передач в одном матче плей-офф. Ранее это удалось сделать Пекке Ринне, Жозе Теодору, Тому Баррассо и Гранту Фюру. Сразу после гола Хитила многие североамериканские журналисты начали шутить в социальных сетях, что за один матч российский вратарь набрал столько же очков, сколько и Артемий Панарин за всю серию с «Каролиной». Но у Артемия ещё был впереди ответ на эти остроты.
Это был ещё далеко не конец для насыщенного на события второго периода. «Каролина» быстро снова сократила отставание до двух шайб — отличился Винс Трочек, в помощь которому был очень удачный рикошет от колена защитника «Рейнджерс» Райана Линдгрена. Во второй раз в ходе серии Шестёркин пропустил шайбу после того, как американский хоккеист не очень удачно сыграл в своей зоне. Рикошет от клюшки Райана в первом матче стоил «Рейнджерс» поражения в той игре.
Тем временем Шестёркин продолжал оставаться главным действующим лицом на ледовой площадке. После второй заброшенной шайбы «ураганы» воспряли духом и заиграли намного активнее. Гости заработали большинство после удаления Криса Крайдера, не смогли реализовать лишнего, но прилично нагрузили российского вратаря работой. А затем уже в позиционной атаке заперли хозяев на две минуты в их зоне. Невероятная долгая атака «Каролины» завершилась тем, что Шестёркин выехал за ворота, где столкнулся с форвардом гостей Сетом Джарвисом. Арбитры расценили действия россиянина как атаку игрока, не владеющего шайбой, и выписали голкиперу удаление, которое отправился отбывать в штрафной бокс финский форвард Каапо Какко.
Впрочем, сам же Шестёркин и ликвидировал это меньшинство, совершив ещё ряд сейвов. В третьем периоде удаления посыпались в разные стороны, но в начале отрезка правила чаще нарушали гости, в результате чего и оказались на льду втроём против пятёрки «Рейнджерс». Тут-то за дело и взялся Панарин, в самое нужное время доставший из арсенала свой кистевой бросок. Первый гол россиянина в серии снял все вопросы о победителе шестого матча. Кстати, теперь на счету Панарина в серии с «Харрикейнз» снова больше очков, чем у Шестёркина. До конца третьего периода соперники при любой возможности пытались зацепиться друг с другом, уже передавая приветы на седьмой матч.
Две голевые передачи и 37 сейвов Шестёркина помогли «Рейнджерс» снова избежать вылета из плей-офф НХЛ и сравнять счёт в серии с «Каролиной». «Синерубашечники» впервые в своей истории выиграли шесть матчей кряду в плей-офф на домашнем льду. Таким образом, российский вратарь установил новый клубный рекорд, превзойдя достижение Майка Рихтера (5 побед в 1994 году), Стива Бэйкера (5 побед в 1981 году), Эда Джакомина (5 побед в 1974 году) и Дэйва Керра (5 побед в 1940 году).
Что касается «ураганов», то они продлили свою статистическую аномалию в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. В активе команды Бриндамора семь побед в семи домашних матчах и шесть поражений в шести гостевых встречах. Такого удивительного результата в истории НХЛ ещё не было. «Харрикейнз» вообще умудрились стать первым в истории клубом, проигравшим первые шесть матчей в гостях в одном плей-офф. Теперь соперники переезжают на территорию «ураганов», и «Каролина» будет стараться подтвердить закономерность побед на домашнем льду, иначе сезон для неё будет завершён.
Любопытно, что обе команды исторически просто прекрасно смотрятся в решающих матчах. «Каролина» вообще никогда в своей истории не проигрывала в седьмом матче серии. Начиная с финала Восточной конференции 2006 года, «ураганы» шесть раз играли решающие матчи — и каждый раз одерживали победы. Так произошло и в этом году, когда в серии первого раунда она прошла «Бостон», выиграв седьмой матч на домашнем льду. Но и «Рейнджерс» из последних восьми решающих встреч выиграли семь. И они тоже уже имеют в активе подобную победу в нынешнем сезоне. Последний участник полуфинала Кубка Стэнли — 2022 определится в ночь на 31 мая, начало встречи — в 3:00 мск.
Сергей Емельянов