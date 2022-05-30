Прикованный к коляске легендарный русский хоккеист останется без ухода в США? Против Константинова — новые законы

Владимир Константинов считается одним из самых талантливых советских защитников в истории. К 30 годам он успел стать трехкратным чемпионом мира, шестикратным чемпионом СССР и обладателем Кубка Стэнли. Он был частью великой Русской Пятерки, которая впервые вышла на лед 27 октября 1995 в составе «Ред Уингз». Затем его карьера трагическим образом оборвалась. В 1997 году он оказался прикован к инвалидной коляске после ДТП, случившегося во время празднования завоевания Кубка Стэнли. Лимузин, в котором также ехали Вячеслав Фетисов и клубный массажист Сергей Мнацаканов, влетел в дерево. Константинов получил повреждение мозга и провел пару месяцев в коме.

Тогда большего всего повезло Фетисову, который избежал серьезных повреждений. Изначально шансы выжить у Константинова и Мнацаканова, по словам врачей, были минимальны. Но их удалось спасти. Через год Владимир прикоснется ко второму Кубку Стэнли, но уже сидя в инвалидном кресле.

«Владди был мотивацией, пусть и такой тяжелой. Он не оставлял нас в следующем сезоне, мы хотели ради него взять Кубок Стэнли еще раз», — вспоминал его одноклубник Крис Дрейпер.

В НХЛ Константинов оказался в 1991 году, совершив настоящий побег из страны, которая через несколько месяцев прекратит свое существование. Чтобы его привезти, «Детройт» отправил Министерству обороны СССР медицинскую справку. В ней указывался диагноз: рак, нужно лечение в США. Ему разрешили выехать, а потом он смог перевезти жену Ирину с двухлетней дочкой Настей.

В «Детройте» защитник быстро стал любимцем публики — фанаты его обожали за его самоотверженность, бесстрашие, жесткость и хладнокровие. За океаном его прозвали Владинатором. Он не так часто дрался, но совершал много силовых приемов, соперники его по-настоящему боялись. Владимир так и не выиграл личной награды в НХЛ. Однако многие хоккеисты, кто играл с ним или против него, сходятся во мнении, что он бы точно стал первым европейцем, взявшим «Норрис Трофи». Если бы не та роковая авария… 16-й номер, под которым всегда играл Владимир, официально не выведен из обращения в команде. Однако в знак уважения ни один хоккеист, переходящий в «Детройт», его не использует.

В этом году Константинову исполнилось 55 лет. Он живет в пригороде Детройта. Однако родные до недавнего времени тщательно скрывали состояние Владимира. Ему до сих пора нужна помощь при ходьбе, употреблении пищи и чистке зубов, многие годы за ним ухаживает медсестра. Он понимает вопросы, но отвечает коротко и его речь не всегда можно сразу понять. А еще Константинов, потеряв возможность играть в свою любимую игру, увлекся картами. И теперь рубится в Uno с медсестрой чуть ли не каждый день.

На этой неделе Владимир может остаться без круглосуточного ухода на дому. Из-за высокой стоимости услуги и изменений в законе Мичигана его могут перевести в учреждение, где для безопасности ему могут ограничить передвижение и назначить лекарства. Семья бывшего защитника впустила в свой дом журналистов Associated Press, чтобы привлечь внимание к проблеме.

«Впервые мы позволили людям увидеть, с какими трудностями мы сталкиваемся каждый день. Фанаты видят, как он машет рукой на матчах “Детройта” и думают, что у него все хорошо. Но это не так», — говорит жена Ирина.

Константинов — один из 18 тысяч людей из Мичигана пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, которые могут лишиться финансовой поддержки государства. Столкнувшись с угрозой потери круглосуточного ухода семья Владимира еще три года назад обратилась к благотворительной организации GoFundMe с целью собрать пожертвования. Но тогда собрать нужную сумму не получилось — всего 10% от необходимых $250 тыс.