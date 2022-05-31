Русский вратарь творит невозможное в Америке! Фантастическая игра Шестеркина вывела «Рейнджерс» в финал Востока

Какими бы ни были банальные слова про то, что вратарь — это половина команды, а в плей-офф — даже больше, но этот тезис в очередной раз подтвердился. Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин провел великолепный седьмой матч серии против «Каролины», отразив 37 бросков из 39, и помог «Рейнджерам» выйти в третий раунд, где ньюйоркцам предстоит сразиться с действующими чемпионами из «Тампы».

«Ураганы» не смогли продлить свою впечатляющую серию из домашних побед («Каролина» ни разу не проиграла дома в нынешнем плей-офф до этой встречи). Но пресловутый вратарский вопрос не позволил «Харрикейнз» претендовать на победу в решающем поединке. Основной страж ворот хозяев Антти Раанта получил травму и отыграл лишь 36 минут, после чего на лед был вынужден выйти россиянин Петр Кочетков. Нельзя сказать, чтобы появление неопытного голкипера испортило игру «Каролине»: счет к тому моменту был уже 2:0 в пользу «Рейнджерс», а уверенная игра Шестеркина не давала шансов сопернику.

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За семь предыдущих домашних матчей «Каролина» пропустила всего 8 голов. За один лишь седьмой матч — шесть, и ключевым для достижения результата стало начало игры. Адам Фокс и Крис Крайдер сделали счет 2:0 в пользу «Синерубашечников» уже к восьмой минуте первого периода, а во второй двадцатиминутке Райан Строум при поддержке Артемия Панарина забил третий гол «Рейнджерс», и отыграться «Каролине» было уже практически невозможно.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/emHYWDmXS1c" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Победа «Рейнджерс» стала поводом для огромной радости для армии болельщиков. Примерно в 500 метрах от «Мэдисон Сквер Гарден», где команда проводит свои домашние матчи, а крики: «Игорь, Игорь!» стали фирменным знаком.

«Шестеркин был великолепен от начала до конца этой серии, завершив ее матчем с восклицательным знаком. Его игра в День Памяти была незабываема, поскольку он удерживал “Харрикейнз” за бортом вплоть до третьего периода. Поздние голы бывшего “Рейнджера” Тони Деанджело и Макса Доми лишили его шансов на “сухарь”, но главным было не это. Игорь провел вдохновляющий первый период, когда “Каролина” бросила по его воротам 16 раз, и он все отразил. Антти Раанта просто не мог угнаться за своим визави, который претендует на “Везину”, — отметил Шестеркина обозреватель LoHud Винс Меркольяно.

В финале Востока нас ждет потрясающая дуэль Шестеркина и Андрея Василевского. Но пока «Рейнджеры» могут радоваться результату и гордиться тем, что пост номер один, который мог стать проблемой после ухода Хенрика Лундквиста, находится в надежных руках.