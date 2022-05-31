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18:27 (мск), источник: Sport24

Губерниев: «Вашингтон» без Овечкина — нищеброды. Александр может лететь в США даже в костюме Putin Team

Спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев высказался о кампании американских фанатов против российского хоккеиста «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

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Источник: РИА "Новости"

Напомним, некоторые болельщики из США просят не пускать Овечкина обратно в Штаты.

«Овечкин может спокойно нацепить на себя костюм Putin Team, сесть в самолет и отправиться в Америку. И его туда с радостью пустят! Саша как Казимир Алмазов в известном фильме “Укротительница тигров”: “Овечкин — аттракцион! Это имя! Афиша, публика, касса!” Нынешний “Вашингтон Кэпиталз” — это Александр Овечкин. Это понятно всем. Без Овечкина “Вашингтон” никакой не “Кэпиталз”. Без него никаких капиталистов не будет в Вашингтоне. Это будут “Вашингтон Poor”, то есть, нищеброды из Вашингтона», — заявил Губерниев в интервью РИА Новости.

В прошедшем сезоне 36-летний Александр Овечкин провел за «Вашингтон» 83 матча, забросил 51 шайбу и сделал 45 голевых передач.

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