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10:08 (мск), источник: Sport24

Сумасшедшая перестрелка в хоккейной Америке. «Колорадо» и «Эдмонтон» наколотили 14 голов за матч в финале Запада

«Колорадо» и «Эдмнонтон» подарили море заброшенных шайб.

Колорадо
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Источник: Reuters

Если болельщики остались в восторге после первого матча финала Западной конференции, то это вполне понятно. Это была такая игра, от которой перехватывает дыхание от количества острых моментов и забитых голов. «Эдмонтон» проиграл, хотя в характере и бойцовских качествах «Нефтяникам» отказать никак нельзя.

Благодаря главной сенсации плей-офф-2022 Эвандеру Кейну гости открыли счет, но затем на ворота «Ойлерз» обрушился настоящий шквал атак, бросков и заброшенных шайб. «Колорадо» только за первый период забил триджы, во втором забил четыре гола, и хотя Макдэвид и компания бились как львы, противостоять такой машине было просто нереально. К 37-й минуте «Эдмонтон» проигрывал со счетом 3:7, но забил три гола подряд, сократив отставание до минимума (6:7).

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Почти все топ-игроки обеих команд внесли большой вклад в результативность. Коннор Макдэвид набрал 3 (1+2) очка, Леон Драйзайтль сделал ассистентский дубль, на счету Кейла Макара 3 (1+2) балла, у Натана Маккиннона, Габриэля Ландескога и Микко Рантанена — по 2 (1+1).

Попал в центр внимания попал и Валерий Ничушкин, который едва не испортил гол Кейла Макара, так как на флажке выходил из чужой зоны и мог быть зафиксирован офсайд. Арбитры смотрели видео, но шайба была засчитана, что, впрочем, не остановило споры по данному эпизоду.

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Болельщики увидели обе пары вратарей в этом матче. Страж ворот «Лавин» Дарси Кемпер ушел в середине второго периода из-за травмы — в воротах «Колорадо» появился Павел Францоуз, а у «Нефтяников» Микко Коскинен сменил неудачно сыгравшего Майка Смита. На данный момент сообщается, что у Кемпера травма верхней части тела, и неясно, имеет ли она хоть какое-то отношение к отеку глаз, с которым он столкнулся во время серии первого раунда против «Нэшвилла».

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Леон Драйзатль провел уже шестой матч подряд, в которых он совершает, как минимум, две результативные передачи. Всего в этих встречах он отдал 17 голевых пасов, и это уже его девятая игра кряду с набранными очками.

«Что поделать, первый матч серии нам не понравился», — так прокомментировал эту сумасшедшую перестрелку Майк Смит. 14 голов на двоих за один матч — это третий показатель в истории НХЛ в кубковых матчах. больше голов было забито в матчах «Эдмонтон» — «Чикаго Блэкхукс» (10:5) в сезоне-1984/1985 и «Чикаго» — «Монреаль Канадиенс» (8:7) в 1973-м.

Колорадо
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3:2, 4:2, 1:2
Эдмонтон
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