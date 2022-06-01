Сумасшедшая перестрелка в хоккейной Америке. «Колорадо» и «Эдмонтон» наколотили 14 голов за матч в финале Запада

Если болельщики остались в восторге после первого матча финала Западной конференции, то это вполне понятно. Это была такая игра, от которой перехватывает дыхание от количества острых моментов и забитых голов. «Эдмонтон» проиграл, хотя в характере и бойцовских качествах «Нефтяникам» отказать никак нельзя.

Благодаря главной сенсации плей-офф-2022 Эвандеру Кейну гости открыли счет, но затем на ворота «Ойлерз» обрушился настоящий шквал атак, бросков и заброшенных шайб. «Колорадо» только за первый период забил триджы, во втором забил четыре гола, и хотя Макдэвид и компания бились как львы, противостоять такой машине было просто нереально. К 37-й минуте «Эдмонтон» проигрывал со счетом 3:7, но забил три гола подряд, сократив отставание до минимума (6:7).

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/smbCMDQL4H0" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Почти все топ-игроки обеих команд внесли большой вклад в результативность. Коннор Макдэвид набрал 3 (1+2) очка, Леон Драйзайтль сделал ассистентский дубль, на счету Кейла Макара 3 (1+2) балла, у Натана Маккиннона, Габриэля Ландескога и Микко Рантанена — по 2 (1+1).

Попал в центр внимания попал и Валерий Ничушкин, который едва не испортил гол Кейла Макара, так как на флажке выходил из чужой зоны и мог быть зафиксирован офсайд. Арбитры смотрели видео, но шайба была засчитана, что, впрочем, не остановило споры по данному эпизоду.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/whiWenE9y-w" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Болельщики увидели обе пары вратарей в этом матче. Страж ворот «Лавин» Дарси Кемпер ушел в середине второго периода из-за травмы — в воротах «Колорадо» появился Павел Францоуз, а у «Нефтяников» Микко Коскинен сменил неудачно сыгравшего Майка Смита. На данный момент сообщается, что у Кемпера травма верхней части тела, и неясно, имеет ли она хоть какое-то отношение к отеку глаз, с которым он столкнулся во время серии первого раунда против «Нэшвилла».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/CmRaucWzFJY" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Леон Драйзатль провел уже шестой матч подряд, в которых он совершает, как минимум, две результативные передачи. Всего в этих встречах он отдал 17 голевых пасов, и это уже его девятая игра кряду с набранными очками.