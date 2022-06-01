Что творится с Панариным? Свечников провалился? Шестеркин круче Василевского? Итоги второго раунда плей-офф НХЛ

Sport24 подвел итоги второго раунда плей-офф НХЛ с комментатором Андреем Юртаевым.

— Как вам игра Андрея Свечникова в этом плей-офф? Он снова был одним из лидеров «Каролины» по штрафным минутам, и при этом сыграл не так результативно — всего 5 очков в 14 матчах.

— Безусловно, от Свечникова ждали большего. Да, ему всего 22 года, он по-прежнему довольно молодой игрок, но все-таки Андрей провел уже четвертый год в лиге. Тот же Лафреньер, проведший первый плей-офф в карьере, выглядел во втором раунде ярче россиянина. При этом нельзя сказать, что Свечников не старался или отбывал номер. Он стал лидером «Каролины» по силовым приемам и броскам в створ.

У меня складывается такое ощущение, что в «Харрикейнз» за все время работы Бриндамора так и не нашли ни одного сочетания, кроме Ахо — Теравайнен, которое бы гарантированно давало результат в атаке. Свечникова тоже периодически двигали по тройкам, но идеальной химии так ни с кем и не возникло.

— Есть ли шансы у «Рейнджерс» против «Тампы»?

— Шансы всегда есть, вопрос в том, насколько они реальные. Конечно, «Тампа» — фаворит, но я вижу шансы «Рейнджерс» в нескольких моментах. Во-первых, Шестеркин. Да, Василевский — лучший вратарь мира последних лет, но в этом сезоне я бы свой выбор сделал в пользу Игоря. К тому же он продолжает расти прямо по ходу плей-офф. Вспомните, ведь его два раза меняли по ходу серии с «Питтсбургом». Но после нескольких неудачных матчей Игорь вернулся и стал непобедимым монстром. Как уже написал Хенрик Лундквист, здесь нас ждет величайшее противостояние вратарей.

Во-вторых, у «Рейнджерс» хорошо работает большинство. Это вам не «Флорида», которая ничего не могла забить ни «Вашингтону», ни «Тампе». В этом смысле действующим чемпионам должно быть сложнее.

В-третьих, у «Рейнджерс» прямо по ходу плей-офф прогрессирует не только Шестеркин. Во втором раунде на совершенно другой уровень вышла «The Kid Line» — тройка Лафреньер — Хытил — Какко. Финн немного выпадал, но в целом они играли здорово и выходили на первый план, когда «Каролина» перекрывала Зибанежада с партнерами. Вот вам и глубина, которой «Синерубашечникам» вроде бы не хватало.

Ну и наконец, мы весь плей-офф говорили о том, что «Каролина» — уникальная команда в плане игр дома. Но ведь у «Рейнджерс» тоже только одно домашнее поражение — в самом первом матче с «Питтсбургом». Да и то в третьем овертайме. И в финале Востока преимущество домашней площадки будет именно у ньюйоркцев. Так что я жду здесь упорной серии.

Источник: nhl.com

— Что происходит с Артемием Панариным? По результативности он лишь 5-й игрок «Рейнджерс», да и качество его игры на протяжении всего плей-офф не впечатляет.

— Сложно сказать. Даже немного странно наблюдать за тем, как партнер Панарина по тройке Эндрю Копп регулярно набирает очки, а Артемий все время оказывается как бы и не при чем. При этом Панарин все равно добирает свою статистику в большинстве. Не знаю, может быть он не совсем здоров? Это же сплошь и рядом в плей-офф — все получают травмы и повреждения, но все равно выходят на лед. Отсюда и причины не такой уж яркой игры в его исполнении.

— Как вам «Сент-Луис» в серии с «Колорадо»? Были ли у них шансы спасти серию?

— Пожалуй, нет. «Блюзмены» — молодцы, они сумели немного подзатянуть серию. Но если вспоминать последнюю игру, «Колорадо» все равно был сильнее. Да, там получился драматичный сюжет: «Сент-Луис» вел в счете, а потом все-таки пропустил решающий гол за несколько секунд до конца основного времени. Но при этом «Лавины» на протяжении всего матча были лучше. По-хорошему, они должны были заканчивать серию раньше, чем сделали это в итоге.

— Кому вы отдаете предпочтение в финале Западной конференции — «Колорадо» или «Эдмонтону»?

— Я тут теперь уже боюсь что-то предсказывать. «Колорадо» в финале конференции читался, но «Эдмонтон». Мы как-то привыкли уже к тому, что они несмотря на гений Макдэвида или вообще не попадают в плей-офф, или вылетают довольно быстро. Хоккей — это командная игра, и если у тебя нет ни вратаря, ни защиты, ни глубины в атаке, невозможно на одном Конноре выезжать в поздние раунды плей-офф.

Но в этом году Макдэвид окончательно превратился в инопланетное существо, которому даже Майк Смит, пропускающий броском с другого конца площадки, не помеха. К тому же Кейн напомнил, что в хоккей, в отличие от азартных игр, он по-прежнему умеет играть очень хорошо.

Макдэвид против Маккинона — это супервывеска. И предпочтение я бы все-таки отдал «Колорадо». Они уже давно заслужили финал Кубка Стэнли.