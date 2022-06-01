Василевский против Шестеркина. Два лучших вратаря мира будут сражаться за выход в финал Кубка Стэнли

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»

Россияне: Артемий Панарин, Игорь Шестеркин — Андрей Василевский, Никита Кучеров, Михаил Сергачев.

Два лучших вратаря мира сыграют друг против друга. Игорь Шестеркин — главный претендент на «Везина Трофи» (приз лучшему вратарю регулярного чемпионата). Из трех номинантов он остался, единственным, кто продолжает борьбу за Кубок Стэнли. Юусе Сарос из «Нэшвилл Предаторз» из-за травмы в плей-офф вообще не сыграл, а Якоб Маркстрем с «Калгари Флеймз» не устоял под напором Коннора Макдэвида и компании. Возможно, это еще больше повысит шансы россиянина на завоевание трофея.

Шестеркин имеет лучшие показатели в лиге по итогам регулярного сезона по пропущенным за матч шайбам (2,07) и проценту отраженных бросков (93,5%). В плей-офф его цифры немного скромнее (2,68 и 92,8%), но надо понимать, что он провел две семиматчевые серии против команд с очень сильным нападением — «Питтсбург Пингвинз» и «Каролина Харрикейнз». И, что самое важное, вышел победителем в этих сериях. Кроме того, в серии с «Пингвинами» он не всегда получал достаточно помощи от своих защитников, которые регулярно допускали повторные броски по воротам Шестеркина.

Хоккей НХЛ 2021-2022 1/2 финала, 2.06.2022, 3:00 Рейнджерс - Тампа-Бэй -

У российского вратаря «Рейнджерс» все в порядке с техникой, но в своем первом полноценном плей-офф в НХЛ он продемонстрировал еще и удивительную психологическую устойчивость. «Рейнджерс» уступали в серии «Питтсбургу» (1−3) и «Каролине» (2−3), и любая ошибка вратаря могла стать роковой.

Андрей Василевский улучшил свои средние показатели относительно регулярного чемпионата: 2,22 и 93,2% против 2,49 и 91,6%. Но цифры не передают того ощущения безнадежности, которое возникает у нападающих соперника при столкновении с Василевским. Лучшее нападение регулярного чемпионата из «Флориды Пантерз» забросило российскому вратарю три шайбы за четыре матча. В шести последних завершающих серию плей-офф матчах Василевский пропустил лишь однажды. В концовках матчей «Флорида» выглядела обреченной — у звездного нападения просто опускались руки.

Конечно, действующий обладатель Кубка Стэнли «Тампа» является фаворитом в серии. Лидер команды Никита Кучеров блистательно провел серию с «Флоридой», раздавая партнерам изысканные передачи. «Тампа» способна прочитать любого соперника. Но вся сложность в том, что игра в атаке «Рейнджерс» довольно хаотична. У нью-йоркцев достаточно талантливых игроков, начиная с Артемия Панарина, но четкой структуры нет. Это кажется невероятным, но именно отсутствие системности дает шанс «Рейнджерс» — команду невозможно просчитать.

Игорь Шестеркин | Источник: Reuters

«Колорадо Эвеланш» — «Эдмонтон Ойлерз»

Россияне: Валерий Ничушкин — нет.

В финале Западной конференции сошлись два главных хедлайнера лиги — Нэтан Маккиннон и Коннор Макдэвид. Оба Мака — большие индивидуалисты, что не считается хорошим в кубковых матчах. Но Нэтан и Коннор, кажется, созрели для больших дел. Макдэвид, например, показал выдающуюся игру в серии с «Калгари», создавая опасные моменты практически в каждой смене.

Хоккей НХЛ 2021-2022 1/2 финала, 3.06.2022, 3:00 Колорадо - Эдмонтон -

Обе команды испытывают серьезные проблемы в обороне. При наличии гениальных игроков в атаке это обещает очень результативную серию. Собственно, первый матч это уже показал — «Колорадо» выиграло со счетом 8:6. Далеко не всем нравятся такие перестрелки в третьем раунде плей-офф.

«В такой хоккей в плей-офф играли в мои времена. Мы увидели множество выходов два в один, три в два, открытый лед, быстрые прорывы, провалы в обороне. Слушайте, я был, возможно, самым атакующим игроком в истории. Но чтобы выиграть Кубок Стэнли, нужно лучше играть в защите», — прокомментировал игру знаменитый Уэйн Гретцки.

«Колорадо» стало победителем Западной конференции, у «Эвеланш» лучше с глубиной состава. Но команда способна пропустить в любой момент игры, к тому же во втором периоде первого матча травму получил основной голкипер команды Дарси Кемпер. Так что в грандиозном противостоянии двух Маков все могут решить случайности. Но и зрелищных моментов будет множество.