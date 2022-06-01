Журналист из США считает, что Овечкин мешает перестройке «Вашингтона»

В прошедшем сезоне 36-летний Овечкин по итогам «регулярки» набрал 90 очков (50 шайб + 40 результативных передач) в 77 матчах. Его контракт с «Вашингтоном» рассчитан до лета 2026 года.
«Мешает ли Овечкин перестройке “Вашингтона”? Да, это абсолютно так. Когда в прошлом году руководство приняло решение переподписать Овечкина, жребий был брошен», — написал Эль-Башир в материале, опубликованном на сайте The Athletic.
«Я не завидую положению, в котором оказались лица, принимающие решения в “Кэпс”. С одной стороны, ядро во главе с Овечкиным ожидает, что руководство продолжит окружать его достаточным количеством талантов, чтобы оставаться конкурентоспособными. С другой стороны, то же самое стареющее ядро проигрывало в первом раунде четыре года подряд и отчаянно нуждается в приливе молодых сил и юношеского задора. Ситуацию усложняет тот факт, что организация также должна смотреть в будущее, в эру после Овечкина. В сентябре ему исполнится 37 лет, и у него осталось четыре года контракта; игроки, взятые на драфте этого года, должны быть готовы оказать влияние в 2026 году, если не раньше», — добавил Эль-Башир.
Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В 2018 году с «Кэпиталз» он впервые выиграл Кубок Стэнли.