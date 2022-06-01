Журналист из США считает, что Овечкин мешает перестройке «Вашингтона»

«Я не завидую положению, в котором оказались лица, принимающие решения в “Кэпс”. С одной стороны, ядро ​​во главе с Овечкиным ожидает, что руководство продолжит окружать его достаточным количеством талантов, чтобы оставаться конкурентоспособными. С другой стороны, то же самое стареющее ядро ​​проигрывало в первом раунде четыре года подряд и отчаянно нуждается в приливе молодых сил и юношеского задора. Ситуацию усложняет тот факт, что организация также должна смотреть в будущее, в эру после Овечкина. В сентябре ему исполнится 37 лет, и у него осталось четыре года контракта; игроки, взятые на драфте этого года, должны быть готовы оказать влияние в 2026 году, если не раньше», — добавил Эль-Башир.