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09:32 (мск), источник: ТАСС

Шайба и пас Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Тампу» в матче полуфинала Кубка Стэнли

Команда из Нью-Йорка победила со счетом 6:2.

Рейнджерс
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Источник: Reuters

ТАСС, 2 июня. «Нью-Йорк Рейнджерс» в ночь на четверг дома победил «Тампу» со счетом 6:2 в первом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе «Рейнджерс» шайбы забросили Крис Крайдер (2-я минута), Фрэнк Ватрано (28), Филип Хытил (31, 36), Мика Зибанежад (47), а также российский форвард Артемий Панарин (41). Гол Крайдера был забит с первого броска в створ ворот в матче.

У проигравших отличились Стивен Стэмкос (8) и Ондржей Палат (29). Российский защитник «Тампы» Михаил Сергачев отдал результативную передачу.

Панарин также отметился голевым пасом, на его счету теперь 13 очков (5 голов + 8 передач) в 15 играх текущего розыгрыша Кубка Стэнли. Сергачев набрал пятое очко (0+5) в 12-й игре. Его соотечественник и одноклубник форвард Никита Кучеров результативными действиями в матче не отметился. Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 28 из 34 бросков, голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин — 37 из 39.

Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу «Рейнджерс». Следующий матч пройдет в Нью-Йорке 4 июня, начало — 03:00 мск.

Команды второй раз встречаются в плей-офф НХЛ. В 2015 году «Тампа» победила «Рейнджерс» в полуфинале Кубка Стэнли со счетом 4−3 в серии.

По итогам регулярного чемпионата «Тампа» заняла третье место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, «Рейнджерс» стали вторыми в Столичном дивизионе. «Тампа» является действующим обладателем Кубка Стэнли. Также команда завоевывала трофей в 2004 и 2020 годах. «Рейнджерс» побеждали в Кубке Стэнли четыре раза, последний раз команда выигрывала плей-офф в 1994-м.

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