Русские звезды поставили на уши Нью-Йорк! Панарин проснулся, Шестеркин тащил все — «Рейнджерс» вынесли чемпиона

Перед стартом плей-офф Национальной хоккейной лиги — 2022 вряд ли большое количество экспертов, журналистов и болельщиков предсказывали финал Восточной конференции «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг». Казалось, что первые все еще находятся в процессе строительства команды, способной замахнуться на что-то по-настоящему серьезное, а вторые должны были выдохнуться после двух длиннющих марафонов, которые принесли им два Кубка Стэнли.

Но розыгрыши Кубка Стэнли в том числе горячо любимы болельщиками за сенсации, и в итоге «синерубашечники» с «молниями» добрались до главной серии Востока. В ней фаворитом уже считалась «Тампа», которая, с трудом дожав «Торонто», вернула свою чемпионскую форму в дуэли с «Флоридой» — 4:0. «Рейнджерс» же в двух стартовых раундах проявляли чудеса характера, вытаскивали в противостоянии с «Питтсбургом» и «Каролиной» со счетом 1:3 и 2:3, но на этот раз, казалось, их ждал соперник совсем другого уровня.

Первый же матч в очередной раз напомнил, что прогнозы на плей-офф НХЛ — штука очень неблагодарная. Тревожный звонок для «Лайтнинг» прозвучал уже на второй минуте — Никита Кучеров слишком легко упустил Мику Зибанежада, тот нашел передачей Криса Крайдера, шансов спасти свою команду у Андрея Василевского было немного.

Да, гости весьма быстро сравняли счет благодаря дальнему броску Стивена Стэмкоса, но неприятности с ними продолжали случаться чаще, чем позитивные моменты. Тот же Кучеров промахнулся по абсолютно пустому углу.

А Андрей Василевский действовал не самым удачным образом в моменте с голом Фрэнка Ватрано.

При этом к середине второй двадцатиминутки на кубе горели цифры 2:2 — «Тампе» не поздно было включиться и взять под контроль этот матч. Но включился в итоге их соперник. Сначала чех Филип Хитил забил дважды в течение 5 минут — теперь у молодого форварда 7 шайб в плей-офф при том, что в регулярке было всего 8.

Ну, а в третьем периоде случилось долгожданное для болельщиков «Рейнджерс» пробуждение Артемия Панарина, проспавшего всю серию против «Каролины». Хлебушек сперва классно стрельнул в касание сам, а вскоре нарисовал результативную передачу на Зибанежада. 6:2 — нокаут для действующего чемпиона.

Говоря о весьма неожиданной победе «Рейнджерс», нельзя в очередной раз не выписать пачку респектов Игорю Шестеркину. Вратарь ньюйоркцев совершил 37 спасений, несколько раз выручил команду в очень тяжелых ситуациях и снова свел с ума трибуны «Мэдисон-сквер-гарден».