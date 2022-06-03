Стало известно имя лучшего тренера сезона НХЛ
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Наставник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари Флеймз» Дэррил Саттер стал обладателем премии Джека Адамса.
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Наставник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари Флеймз» Дэррил Саттер стал обладателем премии Джека Адамса.
Приз вручается путем голосования Ассоциацией журналистов НХЛ тренеру, который внес наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате. Как сообщает пресс-служба лиги, по итогам голосования Саттер набрал 353 очка. За 63-летнего специалиста было отдано 93 голоса из 121. Баллы распределялись следующим образом: 5 очков за первое место, 3 очка — за второе, одно — за третье. 54 респондента поставили канадского тренера на первое место из трех.
«Калгари» под руководством Саттера набрал 111 очков по итогам регулярного чемпионата НХЛ, что является вторым лучшим результатом в истории клуба. На приз также претендовали исполняющий обязанности главного тренера «Флориды Пантерз» Эндрю Брюнетт (249 очков по итогам голосования) и наставник «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан (142).
В прошлом сезоне победителем стал главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор.