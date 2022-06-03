Стало известно имя лучшего тренера сезона НХЛ

Приз вручается путем голосования Ассоциацией журналистов НХЛ тренеру, который внес наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате. Как сообщает пресс-служба лиги, по итогам голосования Саттер набрал 353 очка. За 63-летнего специалиста было отдано 93 голоса из 121. Баллы распределялись следующим образом: 5 очков за первое место, 3 очка — за второе, одно — за третье. 54 респондента поставили канадского тренера на первое место из трех.