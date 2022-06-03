Форвард «Эдмонтона» получил удаление, находясь на лавке

Необычный момент случился в третьем периоде встречи. Игрок «Колорадо» Боуэн Байрем после стыка влетел в скамейку игроков канадской команды. Зак Кассиан, находившийся там, спровоцировал небольшую драку, вследствие чего получил удаление, сидя на замене. Байрем также не обошёлся без наказания.

Отметим, хозяевам удалось забросить три шайбы за две минуты во втором периоде. На 24-й минуте матча открыл счёт Артурри Лехконен. На 25-й минуте удвоил преимущество Джош Мэнсон, а на 27-й минуте забил Микко Рантанен. На 56-й минуте матча Натан Маккиннон поставил точку в этой игре.



На данный момент счёт в серии в пользу «Колорадо» — 2−0.



Напомним, в предыдущем раунде «Колорадо» выбил из турнира «Сент-Луис Блюз», а «Эдмонтон» обыграл «Калгари Флэймз».



Регулярный чемпионат НХЛ «Колорадо» завершил на первом месте Западной конференции, записав в свой актив 119 очков. «Эдмонтон», в свою очередь, финишировал на пятом месте турнирного зачёта, набрав 104 очка.