«Колорадо» всухую обыграл «Эдмонтон», удвоив преимущество в серии

Отметим, что хозяевам удалось забросить три шайбы за две минуты во втором периоде. На 24-й минуте матча счёт открыл Артурри Лехконен. На 25-й минуте Джош Мэнсон удвоил преимущество, а на 27-й минуте забил Микко Рантанен. На 56-й минуте матча Натан Маккиннон поставил точку в этой игре.
Напомним, в предыдущем раунде «Колорадо» выбил из турнира «Сент-Луис Блюз», а «Эдмонтон» обыграл «Калгари Флэймз».
Регулярный чемпионат НХЛ «Колорадо» завершил на первом месте Западной конференции, записав в свой актив 119 очков. «Эдмонтон», в свою очередь, финишировал на пятом месте, набрав 104 очка.