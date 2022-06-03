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09:31 (мск), источник: Чемпионат.com

«Колорадо» всухую обыграл «Эдмонтон», удвоив преимущество в серии

В Денвере на стадионе «Болл-Арена» завершился второй матч финала Западной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 4:0.

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Источник: Reuters

Отметим, что хозяевам удалось забросить три шайбы за две минуты во втором периоде. На 24-й минуте матча счёт открыл Артурри Лехконен. На 25-й минуте Джош Мэнсон удвоил преимущество, а на 27-й минуте забил Микко Рантанен. На 56-й минуте матча Натан Маккиннон поставил точку в этой игре.

Во время загрузки произошла ошибка.

На данный момент счёт в серии в пользу «Колорадо» — 2−0.

Напомним, в предыдущем раунде «Колорадо» выбил из турнира «Сент-Луис Блюз», а «Эдмонтон» обыграл «Калгари Флэймз».

Регулярный чемпионат НХЛ «Колорадо» завершил на первом месте Западной конференции, записав в свой актив 119 очков. «Эдмонтон», в свою очередь, финишировал на пятом месте, набрав 104 очка.

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