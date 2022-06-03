Бывший вратарь «Трактора» остановил Макдэвида и Драйзайтля. В финале «Запада» не будет интриги?

После того как финалисты Западной конференции забросили на двоих 14 шайб в первом матче, безалаберными действиями команд в обороне возмутился даже знаменитый Уэйн Гретцки. Слова Великого при всей его любви к голам о том, что в плей-офф надо сыграть надежнее, разошлись широко. «Колорадо» еще в прошлой встрече потерял основного вратаря Дарси Кемпера. Полной правды о его состоянии в ходе плей-офф никто не расскажет, но по слухам, обострились последствия травмы, полученной канадцем еще в первом раунде, когда ему клюшкой в глаз попал нападающий «Нэшвилла» Филип Форсберг. Второй номер «Эвеланш» Павел Францоуз в кубковых матчах побеждает чаще, чем проигрывает, пропуская при этом в среднем 3,34 шайбы.

Рассуждать о необходимости командам взять на вооружение более консервативную модель легко в телевизионной студии, но как только дело доходит до реальных действий, то остается беспокоиться только за состояние вратарей. И «Колорадо», и «Эдмонтон» пытались обороняться по науке. Получалось у них далеко не все. Чуть ли не каждая вторая атака в первом периоде оборачивалась голевым моментом. Особенно тяжело пришлось 40-летнему Майку Смиту. Он проводил в нынешнем плей-офф 14-й матч подряд, чего с ним не случалось с 2013 года! «Ойлерс» получили три удаления, больше полутора минут отбиваясь втроем против пятерых. Голкипер-ветеран держался уверенно. Ни одной заброшенной шайбы за стартовые 20 минут при 27 бросках в створ со стороны обоих соперников — это заявка на восьмое чудо света.

Главный тренер гостей Джей Вудкрофт развел двух своих главных звезд — Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля — по разным звеньям. Этот ход не работал, поскольку по отдельности против них обороняться проще. Первому звену «Колорадо» не хватало эффективности в атакующей стадии. Всю работу за остальных сделала вторая тройка во главе с Наземом Кадри. Всего за 124 секунды игроки этого сочетания трижды наказали «Эдмонтон» за небрежные действия. Темп после перерыва упал, и объяснить потерю концентрации хоккеистами «Ойлерз» было сложно. В нынешнем плей-офф вторые периоды у них получаются получше. Однако это не первый случай, когда команду накрывает вал невынужденных ошибок.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/M9lg-nTf5lc" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Неугомонный Кадри заехал клюшкой по шее Драйзайтлю, дав возможность Вудкрофту выпустить своих лидеров вместе на большинство. Однако «Колорадо» оборонялось вчетвером великолепно, перекрывая все опасные направления и заставляя соперника бесцельно пасовать и бросать наудачу из не самых выгодных позиций. В формате «пять на пять» хозяева успели провалиться. Защитник Нерс, имевший к этому моменту «-3», выскочил с глазу на глаз с Францоузом и растерялся, позволив чеху выбить шайбу клюшкой.

Бывшему вратарю «Трактора» не приходилось стоять на голове. Свою работу он делал на солидном уровне, а иногда ему везло, как в первом периоде, когда Йессе Пульюярви промазал, бросая без помех с пятачка. В любом случае, не дать забить Макдэвиду и Драйзайтлю, которые фантастически играют в плей-офф, — это достижение с большой буквы «Д». В третьем периоде канадца и немца снова воссоединили, но расшатать надежно действовавший в обороне «Колорадо» им не удалось. Всего во второй раз в нынешнем плей-офф звезды «Ойлерз» не набрали ни одного балла за результативность. Ранее в четвертой игре серии первого раунда это удалось сделать «Лос-Анджелесу».

Хозяева забили еще раз, причем снова себя проявил Кадри. Он ловким и едва заметным ударом клюшки сбил ловушку с руки Смита. Вратарь не успел ее надеть обратно и сгруппироваться, чтобы отразить бросок Нэйтана Маккиннона. Трибуны затянули «Мы хотим кубок», не боясь сглазить. С такой игрой остановить «Эвеланш» будет почти невозможно.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/rGJ9mKSNZjI" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.