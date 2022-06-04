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10:19 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Вылечившийся от наркозависимости игрок НХЛ получил приз за верность хоккею

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс стал обладателем «Билл Мастертон Трофи», сообщает пресс-служба НХЛ.

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Источник: AP 2022

Приз ежегодно вручается игроку, который лучше остальных проявляет высокое спортивное мастерство и демонстрирует верность хоккею. Обладатель награды определяется путем голосования внутри Профессиональной ассоциации хоккейных журналистов после регулярного сезона.

В прошедшем розыгрыше регулярного чемпионата 34-летний Прайс провел пять матчей и отразил 87,8% бросков. Впервые на лед в ходе сезона голкипер вышел в середине апреля, сыграв свой первый матч с 7 июля 2021 года, когда «Монреаль» участвовал в финале Кубка Стэнли прошлого сезона. Вратарь пропустил большую часть чемпионата из-за восстановления после операции на колене, а также из-за курса лечения от наркозависимости, который прошел канадец.

В числе претендентов на награду также были защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Здено Хара и нападающий «Филадельфии Флайерз» Кевин Хейз. По итогам голосования Прайс набрал 343 очка. Хейз занял вторую позицию, получив 264 очка. Хара, оказавшийся на третьей строчке, набрал 242 балла.

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