Вылечившийся от наркозависимости игрок НХЛ получил приз за верность хоккею

В прошедшем розыгрыше регулярного чемпионата 34-летний Прайс провел пять матчей и отразил 87,8% бросков. Впервые на лед в ходе сезона голкипер вышел в середине апреля, сыграв свой первый матч с 7 июля 2021 года, когда «Монреаль» участвовал в финале Кубка Стэнли прошлого сезона. Вратарь пропустил большую часть чемпионата из-за восстановления после операции на колене, а также из-за курса лечения от наркозависимости, который прошел канадец.