Вылечившийся от наркозависимости игрок НХЛ получил приз за верность хоккею

Приз ежегодно вручается игроку, который лучше остальных проявляет высокое спортивное мастерство и демонстрирует верность хоккею. Обладатель награды определяется путем голосования внутри Профессиональной ассоциации хоккейных журналистов после регулярного сезона.
В прошедшем розыгрыше регулярного чемпионата 34-летний Прайс провел пять матчей и отразил 87,8% бросков. Впервые на лед в ходе сезона голкипер вышел в середине апреля, сыграв свой первый матч с 7 июля 2021 года, когда «Монреаль» участвовал в финале Кубка Стэнли прошлого сезона. Вратарь пропустил большую часть чемпионата из-за восстановления после операции на колене, а также из-за курса лечения от наркозависимости, который прошел канадец.
В числе претендентов на награду также были защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Здено Хара и нападающий «Филадельфии Флайерз» Кевин Хейз. По итогам голосования Прайс набрал 343 очка. Хейз занял вторую позицию, получив 264 очка. Хара, оказавшийся на третьей строчке, набрал 242 балла.