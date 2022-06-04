Гол Кучерова не спас чемпиона. Блистательный Шестеркин снова остановил «Тампу»

Крупное поражение в первом матче не произвело эффекта безнадежности на «Тампу». «Лайтнинг» — закаленные кубковые бойцы, которые не раз доказывали, что способны держать удар. Тем более «Болтс» перебросали соперника, создали больше голевых моментов, но «Рейнджерс» эффективнее использовали собственные шансы. Блестящий матч провел вратарь ньюйоркцев Игорь Шестеркин, переигравший коллегу Андрея Василевского. Оба отметились рядом суперсейвов, однако голкипер «Тампы» повторил личный антирекорд по пропущенным шайбам в плей-офф. Шесть пробоин — кошмарный результат для элитного вратаря.

После первой игры отмечали, что у «Тампы», вероятно, вернется форвард Брэйден Пойнт. На днях нападающий провел первую раскатку после полученной в седьмом матче с «Торонто» травмы, но пока тренеры не готовы рисковать здоровьем канадца. На счастье «Рейнджерс» Пойнт сегодня остался вне состава. «Лайтнинг» справились с «Флоридой» и без лучшего снайпера прошлого плей-офф. Помощь Брэйдена против ньюйоркцев пришлась бы весьма кстати. Четыре шайбы за два матча — категорически мало, чтобы оказать сопротивление вариативному нападению команды Жерара Галлана с невероятным Шестеркиным в воротах.

Большинство «Тампы» — грозное оружие, которое работает даже без Пойнта. «Рейнджерс», понимая это, действовали сегодня дисциплинированно. Вероятно, в том числе потому, что первый же штраф Райана Ривза Никита Кучеров использовал за десять секунд.

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На гол Кучерова хозяева оперативно ответили шайбой К`Андре Миллера. «Тампа» не справлялась с предложенным «Рейнджерс» темпом. Хозяева быстро — в одну, максимум две передачи — проходили среднюю зону. У «Лайтнинг» не получалось замедлить атаки соперника капканами или прессингом. Скорость помогала ньюйоркцам растаскивать оборону «Тампы». Пятак также оставался за хозяевами. Не сказать, что гости откровенно проваливались, но команда Джона Купера позволяла «Рейнджерс» неприлично много в собственной зоне. The Kid Line (Какко, Хытил, Лафренье) — номинальное третье звено «синерубашечников» — забросило две ключевые шайбы в прошлом матче и продолжило издеваться над обороной «Болтс» сегодня. Гол финна — яркий пример того, как защитники помогали Василевскому.

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Средняя зона нередко оставалась свободной, и великолепно владеющий клюшкой Шестеркин не раз снабжал партнеров передачами под синюю линию. Первый пас помог Ривзу вылезти на ворота Василевского. «Тампа» спаслась чудом. Андрей выпустил шайбу из-под себя, и ветеран Кори Перри сориентировался и выбил ее рукой с ленточки. После второй передачи Игоря убежал к чужим воротам Артемий Панарин — Василевский справился с его броском в ближний угол.

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«Тампа» завалила первую половину второго периода. «Рейнджерс» доминировали, угрожали воротам и заставили Василевского пахать в поте лица, пока Шестеркин разминался длинными пасами. Андрей, несмотря на присутствующее волнение, спасал партнеров. Без геройств голкипера «Лайтнинг» расстались бы с шансами на камбэк к середине матча. Однажды за вратаря вступилась штанга. Гости разбегались ближе к перерыву, организовали пару контратак, но Шестеркин не отставал от коллеги в надежности.

«Рейнджерс» отзеркалили начало третьего периода прошлого матча. Склоняюсь к тому, что данный эпизод стал ключевым во второй игре. Позавчера Панарин забил на 51-й минуте, сегодня Мика Зибанежад отличился на 52-й, забросив важную в психологическом плане шайбу. «Тампа» отбилась во втором отрезке. И на третий вышла спасать родину, но хозяева поумерили пыл соперника лихой контратакой. Которая началась с неточного паса Кучерова в средней зоне.

Третий гол разозлил и раскрепостил «Лайтнинг» еще сильнее. Под натиском гостей оборона «Рейнджерс» держалась до 58-й минуты. Чего только стоит сейв Шестеркина после броска в упор Патрика Маруна. «Болтс» рано (почти за четыре минуты до сирены) убрали Василевского. Ньюйоркцы упрощали игру, предпочитая выбрасывать шайбу из зоны при первой же возможности. Необязательно, чтобы она летела в пустые ворота. За 122 секунды Ник Пол с передачи Кучерова сократил отставание. Больше Шестеркин отказался пропускать. Несколько спасений в концовке помогли «Рейнджерс» выиграть второй домашний матч и повести в серии 2−0. На «Мэдисон Сквер Гарден» ньюйоркцы оформили серьезную заявку на выход в финал.

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