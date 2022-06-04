Овечкин разочаровал американцев. А на что они рассчитывали?

Розыгрыш Кубка Стэнли еще даже не вышел на финишную прямую, а различные итоги текущего плей-офф НХЛ уже во всю подводятся. Автором одного из подобных материалов стал известный обозреватель американского издания The Athletic Шон Макиндо, который много лет ведет свою колонку, где регулярно публикует собственные рейтинги с командами и игроками лучшей хоккейной лиги мира. Накануне у Макиндо вышла любопытная заметка, в которой обозреватель составил команду из главных разочарований нынешнего плей-офф.

Автор обратил внимание на несколько важных моментов.

Во-первых, рейтинг был составлен не из худших, по его мнению, хоккеистов, а из тех, кто не оправдал ожидания и возложенные на них надежды.

Макиндо также подчеркнул, что оценка имеет субъективный характер, а сами ожидания вполне могли изначально оказаться завышенными. Во-вторых, колумнист выбрал как минимум по одному игроку из каждой команды — и тех, кто выбыл из плей-офф, и тех, кто продолжает свой сезон.

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Макиндо собрал именно команду, выделив по несколько кандидатов-разочарований во вратарскую линию, в защиту и в нападение. Не обошлось без упоминания россиян. Главным героем этой заметки стал не кто иной, как Александр Овечкин. Его нахождение в данном рейтинге поистине удивило. Автор свой выбор аргументировал следующим образом:

«Все, на что способен Овечкин — это забивать голы. Но в этот раз он этого не сделал. За все шесть матчей серии против “Флориды Пантерз” Овечкин забросил только одну шайбу. Никто бы не стал называть его виновником поражения “Вашингтона” в серии, потому что никто не ожидал, что “Кэпиталз” вообще победят или даже продержатся так долго в серии. Но если учесть, что две из четырех побед “Флорида” одержала в овертаймах, то один или два гола Овечкина могли бы переломить серию».

Позиция Макиндо ясна — Овечкин, который по своей сути является голевой машиной, на эти самые голы в плей-офф практически не сподобился. Обоснована ли критика в отношении капитана и самого высокооплачиваемого игрока команды? Вероятно, да. Ее Овечкину с таким статусом не избежать. Действительно ли Александр стал настоящим разочарованием этого плей-офф? А вот тут уже сомнительно. В шести матчах серии против «Флориды» прославленный россиянин набрал шесть очков и отличился во всех встречах, кроме последней — шестой. Многие отметили, что Овечкин в плей-офф предстал не как голеадор, а именно в качестве командного игрока. Свои голы он разменял на помощь партнерам, потому и оформил пять результативных передач.

К тому же чтобы стать разочарованием в главном смысле этого определения, необходимо завысить ожидания от своей игры. Но вспомним прошлые сезоны Александра и всего «Вашингтона»: в других розыгрышах плей-офф он также не был богат на высокую результативность. В том числе и по голам. Да, Ови рвет и мечет каждый год в регулярных чемпионатах, но плей-офф — это совсем другой формат. Формат, который для всего «Вашингтона» складывается неудачно. Исключением стал только сезон-2017/18, когда «Кэпиталз» выиграли Кубок Стэнли. Тогда и Овечкин был признан MVP турнира. В остальном же что Александр, что его клуб в плей-офф не выступали ярко. Потому, собственно, на что автор заметки в принципе рассчитывал? Да и постоянные неудачи «Кэпиталз» в плей-офф вряд ли являются проблемой самого Овечкина. Над этим, скорее, надо задуматься не Александру, а руководству «столичных», которое никак не может не просто затеять, а произвести перестройку команды.

То же касается и Ивана Барбашева — второго россиянина, попавшего в рейтинг автора The Athletic. Макиндо утверждает, что «проигнорировать тот факт, что игрок сделал всего лишь две голевые передачи в плей-офф после регулярного сезона, где он набрал 60 (26+34) очков, нельзя». Это справедливое замечание. Безусловно, после результативной «регулярки» от игрока ожидают продолжения банкета и в плей-офф. Но по такой логике в список разочарований можно было включить и Роберта Томаса — второго бомбардира «Сент-Луис Блюз» по итогам регулярного чемпионата. В плей-офф он набрал немногим больше очков, чем Барбашев, а по показателю полезности стал наравне с Иваном худшим в команде (у обоих — «-6»).

Но россиянин сделал акцент на силовой игре, а не результативности. По хитам он оказался в числе лучших, а ведь во многом именно силовая борьба помогла «Блюз» прийти к Кубку Стэнли в 2019 году. На этот раз ее оказалось недостаточно, хотя команда из Сент-Луиса не выглядела беспомощной в серии против безбашенных парней из «Колорадо Эвеланш».

Куда справедливее выглядит выпад журналиста The Athletic в сторону Андрея Свечникова. Действительно, по ходу серий «Каролины» против «Бостон Брюинз» и «Нью-Йорк Рейнджерс» могло показаться, что россиянин несколько выпал из системного механизма «Харрикейнз». Андрей не порадовал богатой результативностью (4 гола и 1 пас в 14 матчах) и должного влияния на игру команды не оказал. По крайней мере, если смотреть на Свечникова как на лидера коллектива и одного из самых высокооплачиваемых хоккеистов клуба. Андрей, напомним, перед стартом сезона подписал новый, восьмилетний контракт на сумму в 62 миллиона долларов.

Что примечательно, Свечникова автор заметки выделил лишь отчасти: «Андрей попал в этот список в прошлом году, хотя тогда мой выбор был сомнительным, ведь мне надо было взять хоть какого-то игрока из “Каролины”. Сейчас мне чуть проще. Во многом потому, что Свечников набрал 5 очков в 14 играх, забросил две шайбы из четырех в пустые ворота и только одну — в серии против “Рейнджерс”».