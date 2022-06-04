Овечкин вышел на второе место в истории НХЛ по сумме заработных денег за карьеру в лиге

Нападающий «столичных» за время в НХЛ заработал уже $ 137,2 млн. В эту сумму входят заработная плата по контрактам, а также подписной бонус, однако дополнительные вознаграждения за результативность не учитываются.

Овечкин обошёл Яромира Ягра, который за карьеру в Национальной хоккейной лиге заработал $ 128,1 млн. Возглавляет этот список капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, заработавший $ 138,3 млн. Четвёртый в этом списке защитник «Монреаль Канадиенс» Ши Уэбер с суммой $ 126 млн. На пятом месте расположился российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин, заработавший $ 118,7 млн.