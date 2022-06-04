Александр Овечкин танцует на концерте Бузовой. Видео
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин посетил концерт Ольги Бузовой.
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин посетил концерт Ольги Бузовой.
Жена хоккеиста Анастасия Шубская опубликовала в своих социальных сетях видео, как её муж танцует под песни Ольги.
Напомним, в текущем плей-офф НХЛ на счету Овечкина 6 (1+5) результативных действий в шести матчах при показателе полезности «-2». «Вашингтон» вылетел в первом раунде, уступив «Флориде Пантерз». Барбашёв за 12 встреч набрал 2 (0+2) очка, «Сент-Луис» завершил борьбу за Кубок Стэнли во втором раунде после поражения от «Колорадо Эвеланш». Свечников забил четыре гола и отдал одну передачу в 14 матчах. «Каролина» в семи матчах вылетела от «Нью-Йорк Рейнджерс».
В регулярном чемпионате Овечкин провёл 77 игр и набрал 90 очков: забросил 50 шайб и отдал 40 результативных передач.