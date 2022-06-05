Дубль Ничушкина помог «Колорадо» в третий раз обыграть «Эдмонтон» в серии плей-офф НХЛ

ТАСС, 5 июня. «Колорадо» обыграл «Эдмонтон» со счетом 4:2 в третьем матче полуфинала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в воскресенье в Эдмонтоне.

В составе победителей дубль оформил российский нападающий Валерий Ничушкин (17-я и 25-я минуты), также шайбы забросили Джей Ти Комфер (53) и Микко Рантанен (60, в пустые ворота). У хозяев отличились Коннор Макдэвид (1) и Райан Маклауд (48).

Ничушкин набрал 9 очков (5 шайб + 4 передачи) в 13 матчах плей-офф текущего сезона. Макдэвид является лучшим бомбардиром Кубка Стэнли с 30 очками (9+21) в 15 матчах.

Счет в серии до четырех побед стал 3−0 в пользу «Колорадо». Следующий матч пройдет 7 июня в Эдмонтоне, начало — 03:00 мск.

Команды третий раз в истории встречаются в плей-офф НХЛ. В 1997 году «Колорадо» одержал победу в четвертьфинале (4−1), в 1998-м в первом раунде сильнее оказался «Эдмонтон» (4−3).

«Колорадо» по итогам регулярного чемпионата стал победителем Центрального дивизиона, в плей-офф команда обыграла «Нэшвилл» (4−0) и «Сент-Луис» (4−2). Клуб дважды выигрывал Кубок Стэнли (1996, 2001).