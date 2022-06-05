Ничушкин — главный герой дня в НХЛ! Он чуть не сделал хет-трик и теперь в шаге от первого финала Кубка Стэнли в карьере

Российский нападающий Валерий Ничушкин — далеко не самый яркий игрок в «Колорадо». Играет он много, но не настолько техничен, как Маккиннон, и не так универсален, как Макар. Ничшукин проводит лучший сезон в НХЛ, уже выбил 30 голов с учетом плей-офф, но все-таки находится на втором плане. Впрочем, в третьей игре финала Западной конференции настало его время.

Хотя началось-то все с традиционного гола Коннора Макдэвида. Уже спустя 38 секунд после стартового вбрасывания — казалось, что мегарезультативного матча теперь не избежать.

Удаление Эвандера Кейна на пять минут за толчок на борт Назема Кадри могло сильно в этом поспособствовать, но «Эдмонтон» отбился. А вот рикошет от клюшки Нерса после прострела Ничушкина оказался неберущимся для Майка Смита.

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Ко второму голу Ничушкина привели выигранное Маккинноном вбрасывание в чужой зоне и активная игра самого Валерия. За несколько секунд он дважды сыграл в подыгрыше и помчался на пятак, где первым успел к шайбе после того, как Смит отразил бросок Тэйвза.

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Ничушкин почувствовал себя настолько уверенно, что вскоре мог делать хет-трик. Нападающий «Колорадо» оказался намного проворнее 38-летнего Данкана Кита, но бросок не совсем получился — Смит уже был отыгран, но шайба прилетела прямо в него.

«Колорадо» выглядел сильнее соперника, но вратарь Павел Францоуз чуть не заруинил все усилия своей команды. Бросок форварда четвертой тройки «Эдмонтона» Маклауда был не самым сложным.

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Когда Джей Ти Комфера отправили на скамейку штрафников, показалось, что арбитры вовсе не хотят быстрого завершения серии и немного помогают «Ойлерз». Но удаление в итоге сработало против «Эдмонтона». Гости отбились, а выскочивший на лед Комфер оттер уставшего за большинство Бушара и переиграл Смита.

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Ничушкин все-таки мог оформить хет-трик, но Смит спас «Эдмонтон» после перевода Маккиннона и броска российского нападающего в касание.