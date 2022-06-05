В КХЛ им лучше. 7 хоккеистов, которым пора вернуться из Америки в Россию

Вслед за Александром Радуловым из НХЛ (или АХЛ) в КХЛ могут перебраться ещё несколько хоккеистов. Рассказываем о наиболее реальных кандидатах на смену североамериканской прописки на российскую.

н. Клим Костин («Сент- Луис »)

У Костина закончился контракт с «Сент-Луисом». Помнится, как в чемпионский для омичей сезон форвард пришёлся ко двору в «Авангарде», показывая при Бобе Хартли отличный силовой хоккей. В Омске и сейчас не скрывают своих контактов с хоккеистом, намереваясь вернуть его обратно в клуб. Вопрос, поедет ли Клим в Омск или же решит остаться в Северной Америке, до сих пор открыт. Может, хоккеист захочет снова попробовать себя в НХЛ?

н. Владимир Ткачёв («Лос-Анджелес»)

Вряд ли поездку Владимира Ткачёва в НХЛ можно назвать успешной. «Короли» ожидаемо спустили форварда в АХЛ, но ведь это далеко не то, за чем ехал за океан хоккеист. Права в КХЛ на Ткачёва сейчас у СКА, но в последнее время идут активные слухи про возможное возвращение игрока в родной Омск. В «Авангарде» наверняка примут Ткачёва с распростёртыми объятиями, но отпустит ли его СКА в стан «ястребов» — большой вопрос. Помимо «Авангарда», интерес к Ткачёву проявляют и другие команды КХЛ.

н. Дмитрий Яшкин («Аризона»)

Если Ткачёва сватают в «Авангард», то Дмитрию Яшкину пророчат переход в «Ак Барс» к Олегу Знарку. Писали, что форвард уже даже заключил двухлетний контракт с «барсами», но агент игрока опроверг данную информацию. Права на Яшкина в КХЛ у московского «Динамо», однако клуб и игрок находятся в статусе «конфликт», так как москвичи не полностью рассчитались с Яшкиным по бонусной части.

Дмитрию и его супруге нравится в Америке, да и «Аризона» вроде как не против продлить контракт с хоккеистом. Но лучше, конечно, чешскому форварду вернуться в Россию, где у него намного больше возможностей реализовать себя.

н. Денис Гурьянов («Даллас»)

У Гурьянова получился неудачный сезон в «Далласе». Один бывший форвард «звёзд» — Александр Радулов — уже покинул состав клуба из Техаса. Пришло время возвращаться в Россию Денису Гурьянову, которого с удовольствием подпишут в ЦСКА. В КХЛ Гурьянов однозначно получит намного больше игрового времени и сможет всерьёз побороться за Кубок Гагарина. В «Далласе» перспектив у Дениса точно нет, да и вряд ли ему предложат там новый контракт.

н. Михаил Мальцев («Нью-Джерси»).

Пришло время покидать Северную Америку и Михаилу Мальцеву. Это грамотный, умный и обученный форвард, способный сотворить гол-шедевр, вот только реализовать себя в НХЛ Мальцеву сложно. В КХЛ увидеть Мальцева в своих рядах хотят сразу несколько клубов, но права на игрока принадлежат СКА. Однако состав армейцев укомплектован так сильно, что мы совершенно не удивимся, если будет произведён какой-нибудь обмен.

з. Александр Алексеев («Вашингтон»)

Алексеев уже возвращался в «Салават Юлаев» и был в уфимской команде одним из лидеров защитной линии. Для КХЛ этот игрок созрел идеально, а вот в «Вашингтоне» ему играть не дают, постоянно спуская в АХЛ. Так зачем Алексееву сидеть в Северной Америке?

Единственная проблема — у хоккеиста ещё год контракта с «Вашингтоном», но всегда можно договориться и попросить выставить себя на безусловный драфт отказа либо же по примеру Виталия Кравцова уйти в аренду.

н. Андрей Алтыбармакян («Чикаго»)

А вот Алтыбармакяна в НХЛ более ничего не держит. Его контракт с «Чикаго» завершился, получить новый контракт вряд ли получится, да и какой смысл? Да, в «Блэкхоукс» серьёзная перестройка и смена поколений, но вряд ли костяк команды будет выстраиваться на российском нападающем. В этой связи Андрею нужно возвращаться в КХЛ. Никто не спорит, в СКА под него место уже вряд ли найдётся, но ведь для таких случаев всегда есть ХК «Сочи». Недавний пример — переезд на юг России вратаря Алексея Мельничука.