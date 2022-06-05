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21:40 (мск), источник: Чемпионат.com

Стали известны причины разногласий между Малкиным и «Питтсбургом» по новому контракту

Стали известны причины разногласий между российским нападающим Евгением Малкиным и «Питтсбург Пингвинз», сообщает Pittsburgh Hockey Now.

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Источник: AP 2022

По заявлениям издания, форвард «пингвинов» хочет получить трёхлетний контракт, в то время как в клубе ему готовы предложить лишь соглашение на два года. О возможной заработной плате россиянина сведений нет.

В текущем сезоне 35-летний Малкин провёл 41 матч в регулярном чемпионате, в котором забросил 20 шайб и отдал 22 результативные передачи, суммарно набрав 42 очка. В плей-офф на его счету шесть (3+3) очков в семи встречах.

Ранее сообщалось, что переговоры «Питтсбурга» о контракте Малкина зашли в тупик, а капитан команды Сидни Кросби остался недоволен предложением «Пингвинз» россиянину. В магнитогорском «Металлурге» уже заявили, что готовы провести переговоры с Евгением.

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