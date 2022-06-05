Стали известны причины разногласий между Малкиным и «Питтсбургом» по новому контракту

По заявлениям издания, форвард «пингвинов» хочет получить трёхлетний контракт, в то время как в клубе ему готовы предложить лишь соглашение на два года. О возможной заработной плате россиянина сведений нет.

В текущем сезоне 35-летний Малкин провёл 41 матч в регулярном чемпионате, в котором забросил 20 шайб и отдал 22 результативные передачи, суммарно набрав 42 очка. В плей-офф на его счету шесть (3+3) очков в семи встречах.