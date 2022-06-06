Три очка Кучерова помогли «Тампе» победить «Рейнджерс» в матче полуфинала Кубка Стэнли

ТАСС, 6 июня. «Тампа» в ночь на понедельник дома победила «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 3:2 в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе «Тампы» шайбы забросили российский нападающий Никита Кучеров (31-я минута), Стивен Стэмкос (42) и Ондржей Палат (60). У гостей отличились Мика Зибанежад (28) и Крис Крайдер (30).

Кучеров также сделал две результативные передачи. Всего на его счету 20 очков (6 шайб + 14 передач) в 14 матчах плей-офф. Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился двумя результативными передачами, набрав 15 очков (5+10) в 17 играх Кубка Стэнли.

Российский защитник «Тампы» Михаил Сергачев не отметился результативными действиями. Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 28 из 30 бросков, голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин — 48 из 51.

Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Рейнджерс». Следующий матч пройдет в Тампе 8 июня, начало — 03:00 мск.