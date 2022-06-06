Три очка Кучерова помогли «Тампе» победить «Рейнджерс» в матче полуфинала Кубка Стэнли
Клуб из Нью-Йорка ведет в серии со счетом 2−1.
Клуб из Нью-Йорка ведет в серии со счетом 2−1.
ТАСС, 6 июня. «Тампа» в ночь на понедельник дома победила «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 3:2 в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе «Тампы» шайбы забросили российский нападающий Никита Кучеров (31-я минута), Стивен Стэмкос (42) и Ондржей Палат (60). У гостей отличились Мика Зибанежад (28) и Крис Крайдер (30).
Кучеров также сделал две результативные передачи. Всего на его счету 20 очков (6 шайб + 14 передач) в 14 матчах плей-офф. Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился двумя результативными передачами, набрав 15 очков (5+10) в 17 играх Кубка Стэнли.
Российский защитник «Тампы» Михаил Сергачев не отметился результативными действиями. Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 28 из 30 бросков, голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин — 48 из 51.
Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Рейнджерс». Следующий матч пройдет в Тампе 8 июня, начало — 03:00 мск.
Команды во второй раз встречаются в плей-офф НХЛ. В 2015 году «Тампа» победила «Рейнджерс» в полуфинале Кубка Стэнли со счетом 4−3 в серии. По итогам регулярного чемпионата «Тампа» заняла третье место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, «Рейнджерс» стали вторыми в Столичном дивизионе. «Тампа» является действующим обладателем Кубка Стэнли. Также команда завоевывала трофей в 2004 и 2020 годах. «Рейнджерс» побеждали в Кубке Стэнли четыре раза, последний раз команда выигрывала плей-офф в 1994 году.