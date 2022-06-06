Русские гении царят в Америке! Шестеркин творил невозможное и отбил 48 бросков, но волшебство Кучерова было сильнее

«Тампа-Бэй» — лучшая команда НХЛ двух последних лет. Многие болельщики принимают этот тезис за аксиому, не требующую доказательств. А для сомневающихся у «Лайтнинг» припасен солидный аргумент: два подряд завоеванных Кубка Стэнли. Но несмотря на очевидное превосходство и доминирование команды Джона Купера в последние годы, отдельные клубы по-прежнему находят противоядие против смертоносной атаки «Тампы» — в частности, лучше остальных это удается «Рейнджерс».

Панарин и компания сначала выиграли все 3 матча против «Молний» в регулярке, а затем одержали над действующим чемпионом две кряду победы в финале конференции. Таким образом, победная серия «Синерубашечников» в очных встречах с «Тампой» уже насчитывает 5 встреч. Уникальности этому достижению добавляет тот факт, что «Молнии» впервые с 2019 года проиграли две встречи кряду в рамках плей-офф. Поэтому остановить парней Жерара Галлана для «Лайтнинг» — вопрос жизни и смерти: если «Рейнджерс» поведут со счетом 3:0 в серии, то изможденная после двух сложнейших розыгрышей Кубка Стэнли «Тампа» может и не найти сил на камбэк.

Все привыкли представлять Никиту Кучерова в роли положительного персонажа и главного героя «Тампы». Особенно в плей-офф — наш соотечественник вот уже два года подряд забирает звание лучшего бомбардира розыгрыша Кубка Стэнли. Но в серии с «Рейнджерс» Никите катастрофически не везет. Сначала он допустил результативную ошибку в прошлом матче: в моменте с победным голом Зибанежада Куч неаккуратно выбросил шайбу из зоны и позволил сопернику провести голевую контратаку. Третья игра финала могла начаться с очередной ошибки нашего звездного соотечественника: в попытке навязать борьбу Панарину в центре поля Никита проверил крепость зубов бывшего партнера по сборной России и заработал абсолютно невынужденное удаление.

К счастью для «Тампы» в целом и Кучерова в частности, хозяева сумели выстоять. А уже в следующей смене 86-й номер «Лайтнинг» получил прекрасную возможность исправиться за необязательное нарушение и выскочил на рандеву с Шестеркиным, но Игорь в очередной раз подтвердил реноме одного из лучших голкиперов мира.

В первом периоде команды так и не сумели поразить ворота прекрасно действующих голкиперов. Но все изменилось во второй двадцатиминутке. Как окажется позже, судьбу матча решит игра в неравных составах, в которой первое время безусловное преимущество имели гости. Удивительно, но Шестеркин не только идеально действовал в воротах и не давал сопернику ни шанса (48 спасений за матч), но еще и зарабатывал для своей команды большинство: сначала Росс Колтон ударил его по ловушке и отправился на скамейку штрафников, затем Кори Перри неаккуратно сыграл против бывшего кипера СКА. В довесок ко всему Райли Нэш на полном ходу влетел главного претендента на «Везину».

Кажется, что хозяева всерьез пытались если не травмировать Шестеркина, то вывести его из психологического равновесия. Но это у них не получилось. Игроки «Рейнджерс» изо всех сил старались сохранять концентрацию и мстить за бесконечные атаки на своего голкипера не физической грубостью, а заброшенными шайбами. И «Синерубашечникам» это удавалось: сначала Зибанежад стрельнул по воротам Василевского и пробил действующего обладателя «Конн Смайт Трофи».

Следом за своим бессменным партнером отличился и король пятака, проводящий абсолютно лучший сезон в карьере — Крис Крайдер. Негласный капитан «Рейнджерс» поставил «Лайтнинг» на край пропасти и заставил хозяев предпринимать сверх усилия для того, чтобы переломить ход решающего для них матча.

И кто же запустил камбэк «Тампы»? Правильно, Никита Кучеров! Несмотря на невынужденные удаления и мелкие ошибки, Куч по-прежнему остается элитным форвардом, проявляющим себя в критические минуты. И снова на руку отличившейся команде сыграло удаление — на этот раз на скамейке штрафников сидел Джейкоб Троуба.

Через 10 минут «Молнии» получили еще одну возможность поиграть в большинстве — Троуба заработал очередное удаление. Хозяева не собирались прощать защитника соперника и с помощью дальнего броска Стэмкоса сравняли счет.

Одним из ассистентов в шайбе капитана действующих обладателей Кубка Стэнли выступил Никита Кучеров. Но несмотря на все результативные подвиги, наш соотечественник имел все шансы стать настоящим антигероем — за 10 минут до конца встречи Куч заработал 4 минуты штрафа и поставил свою команду в незавидное положение. «Тампа» чудом отбилась, а за 42 секунды до конца основного времени Никита соорудил победный гол: выдал гениальный пас на Палата, поразившего ближний угол ворот вездесущего Шестеркина.