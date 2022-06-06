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11:52 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кучеров стал четвертым россиянином с 50 голами в плей-офф НХЛ за карьеру

«Тампа» победила «Рейнджерс» со счетом 3:2 в третьем матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ.

Тампа-Бэй
РейнджерсНХЛ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

В составе «Лайтнинг» одну из шайб забросил российский нападающий Никита Кучеров.

26-летний россиянин забил 50-й гол в карьере в розыгрышах Кубка Стэнли. Таким образом, Кучеров стал четвертым россиянином в истории НХЛ, которому покорилась отметка в 50 заброшенных шайб в плей-офф.

Ранее это достижение покорялось Сергею Федорову (52 гола), Евгению Малкину (67) и Александру Овечкину (72).

Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Рейнджерс». Следующий матч пройдет в Тампе 8 июня.

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3:2
0:0, 1:2, 2:0
Рейнджерс
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