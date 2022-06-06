Кучеров стал четвертым россиянином с 50 голами в плей-офф НХЛ за карьеру
«Тампа» победила «Рейнджерс» со счетом 3:2 в третьем матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ.
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«Тампа» победила «Рейнджерс» со счетом 3:2 в третьем матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ.
В составе «Лайтнинг» одну из шайб забросил российский нападающий Никита Кучеров.
26-летний россиянин забил 50-й гол в карьере в розыгрышах Кубка Стэнли. Таким образом, Кучеров стал четвертым россиянином в истории НХЛ, которому покорилась отметка в 50 заброшенных шайб в плей-офф.
Ранее это достижение покорялось Сергею Федорову (52 гола), Евгению Малкину (67) и Александру Овечкину (72).
Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Рейнджерс». Следующий матч пройдет в Тампе 8 июня.