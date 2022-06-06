Симулянт или пострадавший? В Америке разгораются страсти вокруг Шестеркина

В финале Восточной конференции в Кубке Стэнли ещё ничего не ясно — действующие обладатели трофея из «Тампа-Бэй» после двух поражений в матчах с «Рейнджерс» в гостях в первой игре на своей площадке смогли взять первую победу в серии и сократить отставание от соперника. При этом положительный результат «молнии», которым пришлось отыгрываться со счёта 0:2, смогли обеспечить только на последней минуте основного времени — за 42 секунды до сирены Ондржей Палат 51-м броском в створ ворот Игоря Шестёркина добыл для «Лайтнинг» столь необходимый результат.

Голкипер «синерубашечников» вчера провёл очередной фантастический матч в нынешнем плей-офф — он долгое время выручал свою команду, оставляя её в игре до роковой для гостей шайбы Палата, и за 60 минут совершил аж 48 сейвов. Чаще в этом розыгрыше Кубка Стэнли ему приходилось работать только в дошедшей до третьего овертайма встрече с «Питтсбургом», которая была для Игоря дебютной в плей-офф НХЛ. Напомним, тогда Шестёркин спас «рейнджеров» целых 79 раз, однако для победы этого всё равно оказалось недостаточно.

Как и во вчерашнем матче, после которого, несмотря на все вратарские подвиги Игоря, страсти разгорелись по поводу эпизодов с удалениями игроков «Тампы» после контакта с российским вратарём ньюйоркцев. Всего хоккеисты «Лайтнинг» пять раз отправлялись в штрафной бокс — по разу в первом и третьем периодах наказания за игру высоко поднятой клюшкой отбывал Никита Кучеров, а во второй трети подумать о своём поведении пришлось троим игрокам хозяев, каждый из которых сфолил именно на Шестёркине.

Первый из этих эпизодов произошёл через пять минут после перерыва — вот Игорь ловит шайбу после броска Кори Перри и уже через секунду получает удар по щиткам от Росса Колтона, который зачем-то полез на голкипера с клюшкой. Две минуты для форварда «молний» здесь абсолютно закономерны — а чтоб ему было не так скучно, вместе с ним, но на соседнюю скамейку штрафников, отправился Райан Линдгрен, вступившийся за своего голкипера.

В следующий раз Шестёркин пострадал чуть меньше чем через две минуты — Перри пытался закопать шайбу в ворота, но после неудачи переключился на Игоря и ударил его клюшкой по шлему — казалось бы, здесь тоже никаких вопросов.

Однако, по мнению многих, уж слишком сильно Шестёркину было больно, хотя канадец попал по нему совсем легонько, да и шлем у россиянина должен был поглотить значительную часть этого удара. «Судьи поставили Шестёркину 10 баллов за этот нырок», — написал в своём «твиттере» освещающий жизнь «Айлендерс» журналист Джо Панторно.

Его поддержали и другие пользователи — некоторые спортивные аккаунты предложили отдать Игорю «Оскар», кто-то подкинул идею отобрать у Кэри Прайса «Билл Мастертон Трофи», вручаемый за верность хоккею, и наградить им Шестёркина «за возвращение в игру после того, как его подстрелили во втором периоде», а верифицированный фан-аккаунт «Тампы» и вовсе призвал помолиться за здоровье россиянина.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--4e92effa98ac26ec566f" data-vnd="4e92effa98ac26ec566f" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=4e92effa98ac26ec566f" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Удаление Перри быстро реализовал Мика Зибанеджад, что только подкинуло масла в огонь негодования болельщиков «Лайтнинг», а вскоре третий штраф за столкновение с Игорем отправился отбывать Райли Нэш, на полном входу врезавшийся в голкипера и поваливший его на лёд.

И за этот проступок «Тампа» была наказана — Крайдер удвоил преимущество «Рейнджерс» как раз при игре в большинстве. Неизвестно, вызвало бы это скандал в случае победы гостей, но «молнии» смогли отыграться и победить, и после матча претензий к судейству от них мы не услышали.

А вот главный тренер проигравшей стороны на пресс-конференции всё-таки выпустил пару стрел в адрес судейского корпуса: «Это беспокоит меня больше, чем Игоря. Мне это не нравится. Надеюсь, когда мы завтра поговорим с супервайзером серии, они об этом позаботятся, потому что это было неправильно», — заявил Жерар Галлан.

С одной стороны, его можно понять. Вряд ли кому-то понравится, когда его вратаря несколько раз в течение пяти минут атакуют хоккеисты соперника. Уж одно удаление за такое встретишь нечасто, а здесь сразу три. С другой стороны, эти самые удаления были — виновные были наказаны судьями, да и сами «Рейнджерс» неплохо ответили «Тампе», дважды реализовав большинство. Поэтому какие вопросы к арбитрам?

Что касается Игоря, то претензии к нему кажутся малообоснованными. Возможно, иногда он и приукрашивает — в интернете уже собирают целые видео с такими эпизодами.