Такого не было 21 год! «Колорадо» выжил в безумном матче и вышел в финал НХЛ

«Эдмонтон» оказался в ситуации без права на ошибку — «нефтяники» проиграли два первых матча финала Восточной конференции в Кубке Стэнли, и даже возвращение на родную площадку не уберегло их от третьего поражения в серии с «Колорадо», в результате чего единственная оставшаяся в плей-офф канадская команда оказалась на грани вылета.

Для «Ойлерз» в этом противостоянии всё складывается из рук вон плохо — «лавины», почувствовав приближение столь желанного финала, играют максимально собрано и по-плей-оффному и не дают лидерам «Эдмонтона» проявить себя в полной мере: Макдэвид и Драйзайтль набрали пять очков на двоих в первом матче, но в дальнейшем погрязли в плотной обороне «Эвеланш» — за две последующих встречи на их счету лишь гол канадского форварда в третьей игре.

Накануне четвёртого матча дела у «нефтяников» стали ещё хуже — лучший снайпер команды и всего розыгрыша Кубка Стэнли Эвандер Кейн за грязный толчок на борт Назема Кадри был дисквалифицирован на одну встречу. Также сегодняшнюю игру пропускал нападающий Кайлер Ямамото, из-за чего в основу «Ойлерз» из «Бейкерсфилда» был поднят 20-летний Дилан Холлоуэй, для которого этот матч стал первым в НХЛ! Финалист МЧМ−2021 стал 23-м игроком в истории лиги, дебютировавшим в игре на вылет, и первым с 2013 года, когда в шестом матче четвертьфинала Восточной конференции в составе «Айлендерс» дебютировал Брок Нельсон.

Потери «Колорадо» по сравнению с предыдущей встречей ограничились Кадри, который, вероятно, выбыл до конца плей-офф. Зато в состав вернулись сразу несколько игроков — нападающие Андре Бураковски и Николя Обе-Кюбель, а также основной голкипер Дарси Кемпер. Несмотря на возвращение последнего, Джаред Беднар вновь доверился Павлу Францоузу, неплохо проведшему свои матчи.

В первом периоде чешский голкипер отыграл идеально — игроки «Эдмонтона» нанесли 12 бросков по воротам «лавин», но все они были нейтрализованы Францоузом. Почти так же успешно стартовые 20 минут провёл и визави Павла Майк Смит. Канадский ветеран встретил 15 бросков в створ, но с одним из них справиться не сумел.

Через три минуты после начала встречи «Эвеланш» получили право на розыгрыш большинства, и удалением Кассиана воспользовался Макар, от синей бросивший точно в верхний угол. При этом зрители на арене «Роджерс Плэйс» услышали характерный звук — прежде чем врезаться в сетку, шайба облизнула перекладину.

С началом второго периода игровое преимущество «Колорадо» стало более ощутимым — гости действовали быстрее на каждом участке площадки и выиграли стартовый отрезок двадцатиминутки по броскам со счётом 6:0. Однако увеличить отрыв в счёте по голам они не смогли, и буквально первая ошибка в обороне обернулась для них пропущенной шайбой.

Макдэвид собрал на себе двух защитников «Эвеланш», благодаря чему на пятаке в одиночестве остался Хайман. Его-то точным пасом и нашёл Драйзайтль, и Зак в очном противостоянии с Францоузом оказался сильнее, восстановив равновесие первым же броском «Ойлерз» в створ во втором периоде.

Почти до самого перерыва ход встречи вновь контролировали хоккеисты «Эвеланш», но в один момент игра ускользнула из их рук. А именно за три минуты до конца второй трети, когда Логан О'Коннор совершил чудовищный обрез на своей синей линии, а подобравший шайбу Райан Ньюджент-Хопкинс переиграл голкипера «лавин» и вывел хозяев вперёд.

Буквально тут же «Эдмонтон» мог забивать ещё раз, но «Колорадо» после броска Хаймана выручила штанга. Как выяснилось, ненадолго — вскоре в штрафной бокс отправился Алекс Ньюхук, чем «нефтяники» и воспользовались. Драйзайтль, пострадавший от большого количества столкновений с игроками «лавин», выдал ещё одну голевую передачу. На этот раз Макдэвиду, благодаря голу которого «Ойлерз» ушли в раздевалку с преимуществом в две шайбы.

Однако это преимущество продержалось недолго — через 31 секунду после перерыва шайба после броска Девона Тэйвза угодила в Коди Сеси и от него отскочила в ворота. Но уже через три минуты оно вновь было восстановлено — неудачные действия форвардов «Колорадо» в чужой зоне привели к контратаке «Эдмонтона». На бросок вновь вывели Хаймана, который слегка коряво отправил шайбу в сторону Францоуза, но это и дезориентировало чеха, который не смог выручить команду.

Болельщики «нефтяников» наверняка уже начинали предвкушать скорую победу и продолжение борьбы в серии, но своё веское слово сказало трио лидеров «лавин» Ландеског — Маккиннон — Рантанен. В течение пяти минут каждый из них отличился по разу — и вот за пять минут до конца основного времени вместо 4:2 горели уже 4:5!

Но и это было ещё не всё! Ведь так просто сдаваться «Эдмонтон» был не намерен: «нефтяники» побежали в атаку и смогли перевести игру в дополнительное время — после броска Драйзайтля на добивании удачливее всех оказался Зак Кассиан, записавший на свой счёт вторую шайбу в этом плей-офф.

А в овертайме всё быстро решил бросок, который также на добивании нанёс форвард «лавин» Арттури Лехконен. Финский нападающий второй год подряд выводит свою команду в финал — в прошлом году его шайба в овертайме шестого матча с «Вегасом» подарила путёвку в решающую серию «Монреалю», сегодня же Лехконен вывел «Эвеланш» в первый за 21 год финал Кубка Стэнли. Тогда «лавины» в семиматчевом противостоянии обыграли «Нью-Джерси».

Таким образом, в этом году титул точно достанется как минимум одному российскому игроку — в составе «Колорадо» играет Валерий Ничушкин, а в ростерах финалистов Востока наших соотечественников сразу шестеро: в «Тампе» это Андрей Василевский, Михаил Сергачёв и Никита Кучеров, а в «Рейнджерс» — Игорь Шестёркин, Александр Георгиев и Артемий Панарин. Осталось лишь узнать, кто из них составит конкуренцию «лавинам» в финале — но для этого нужно провести ещё как минимум два матча.