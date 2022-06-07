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09:59 (мск), источник: Газета.Ру

Как минимум один российский хоккеист станет обладателем Кубка Стэнли — 2022

«Эдмонтон Ойлерз» дома проиграл в овертайме «Колорадо Эвеланш» (5:6) в четвертом матче серии финала Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Счет в серии стал 4−0.

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Источник: Reuters

После этого результата стало понятно, что российский хоккеист точно станет обладателем Кубка Стэнли 2022 года, так как в составе «Колорадо» есть форвард Валерий Ничушкин, не отметившийся очками в сегодняшней встрече.

Соперник «Эвеланш» по решающей серии определится в паре «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Рейнджерс», где на данный момент впереди «синерубашечники» (2−1).

В составе «Тампы» играют три российских хоккеиста — голкипер Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачев и форвард Никита Кучеров. За «Рейнджерс» выступают российские вратари Александр Георгиев и Игорь Шестеркин, а также нападающий Артемий Панарин.

Таким образом, как минимум один российский игрок точно станет обладателем Кубка Стэнли — 2022.

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