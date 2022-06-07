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19:20 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гретцки назвал российского хоккеиста, которого ставит в пример детям

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Лучший бомбардир в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) канадец Уэйн Гретцки рассказал, что всегда советовал детям брать пример с российского хоккеиста Никиты Кучерова.

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Источник: AFP 2022

В нынешнем сезоне Кучеров провел за «Тампу» в регулярном чемпионате 47 матчей, забросил 25 шайб и отдал 44 голевые передачи, в плей-офф россиянин в 14 матчах забросил 6 шайб и отдал 14 результативных передач. В 2019 году его признали самым ценным игроком регулярного чемпионата.

«Лучшие плеймейкеры в лиге, к которым отнесу Макдэвида, Кучерова, Кейна, видят, что происходит на льду, на другом уровне. Я всегда говорил детям, выступая на телевидении, чтобы они наблюдали за Кучеровым. Он никогда не смотрит на игрока, которому собирается отдать шайбу. Он смотрит в другую сторону и двигается в другую сторону. Он увлекает соперников за собой и открывает пространство другим. Их предвидение и способность опережать события в игре просто исключительны. Это то, что отличает всех троих», — приводит слова Гретцки The Athletic.

«Тампа» играет в финале Восточной конференции НХЛ против «Нью-Йорк Рейнджерс» и уступает со счетом 1−2 в серии до четырех побед.

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